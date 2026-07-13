Sepultura se presentará por última vez en la Argentina el martes 6 de octubre de 2026, a las 19, en C Art Media, en la ciudad de Buenos Aires. El recital formará parte de Celebrating Life Through Death, la gira con la que el grupo brasileño se despide de los escenarios después de más de cuatro décadas de trayectoria.

Las entradas están disponibles mediante Passline. La ticketera oficial publica localidades desde $80.000 para el concierto, anunciado como Sepultura The Last Show.

Cuándo y dónde será el último show de Sepultura en la Argentina

¿Cuándo? Martes 6 de octubre de 2026, a las 19 ,

, ¿Dónde? C Art Media, Av. Corrientes 6271, Villa Crespo, CABA.

Los clásicos que formarán parte de la despedida

Sepultura toca en Argentina en su gira despedida: cuándo es y cuánto cuestan las entradas Gentileza

La fecha será parte del tramo final de Celebrating Life Through Death, el recorrido internacional con el que Sepultura decidió cerrar su carrera. Cada concierto fue planteado como una celebración de su historia y como un último encuentro con seguidores de distintas generaciones.

Durante la noche, la agrupación repasará las distintas etapas de un catálogo que transformó al metal brasileño en una referencia internacional y tuvo influencia sobre bandas de diferentes países.

El repertorio estará pensado para recorrer los principales momentos de la trayectoria de Sepultura. Entre las canciones mencionadas para esta etapa se encuentran “Refuse/Resist”, “Roots Bloody Roots”, “Territory” y “Ratamahatta”.

El grupo construyó buena parte de su legado con discos como Beneath the Remains, Arise, Chaos A.D. y Roots. Esos trabajos combinaron la potencia del thrash y el groove metal con ritmos, percusiones y elementos vinculados con la identidad musical brasileña.

La presentación en Buenos Aires será uno de los últimos capítulos de una carrera que atravesó cambios de integrantes, etapas musicales diferentes y giras por numerosos continentes.

The Cloud of Unknowing , el último EP de Sepultura

Sepultura toca en Argentina en su gira despedida: cuándo es y cuánto cuestan las entradas Gentileza

En paralelo con la gira de despedida, Sepultura presentó The Cloud of Unknowing, el trabajo que marca su cierre discográfico.

El EP fue grabado junto con el baterista estadounidense Greyson Nekrutman, incorporado a la banda en 2024. Las sesiones se desarrollaron durante diez días en Criteria Studios, en Miami, donde surgieron nuevas composiciones sin una planificación previa.

El lanzamiento está integrado por cuatro canciones. Entre ellas aparecen “All Souls Rising”, centrada en la intensidad característica del grupo, y “Beyond the Dream”, de tono más introspectivo.

Las composiciones abordan la transformación personal, la búsqueda de identidad y la unión frente a las divisiones sociales. El material combina la agresividad que acompañó a Sepultura durante su carrera con exploraciones sonoras y una fuerte carga emocional.

Cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

La venta se realiza de manera online mediante la ticketera oficial y tienen un valor de $80.000 en preventa: