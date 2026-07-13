Un exjugador de la selección inglesa agitó la previa de la semifinal frente a la Argentina con una frase sobre Messi

El exjugador de la selección inglesa Joe Cole se refirió al partido de semifinal que tendrá como protagonistas a sus compatriotas y al equipo argentino y lanzó una fuerte frase contra la selección sudamericana. El exmediocampista sostuvo en un programa que los dirigidos por Thomas Tuchel van a ganar y “mandar a dormir” a Lionel Messi.

“Tenemos velocidad y fuerza para ganarle a la Argentina. Les vamos a ganar y vamos a jugar la final”, dijo en el marco del programa The Rest is Football. Por otra parte, consultado respecto de cómo puede ser para el equipo de Inglaterra enfrentar por primera vez a Lionel Messi, afirmó: “Hay que mandarlo a dormir”.

Un exjugador de la selección inglesa sostuvo que Inglaterra le puede ganar a la selección argentina

Las palabras del exjugador de Chelsea y Liverpool, entre otros equipos, se dieron en el marco del programa conducido por otras exfiguras de la selección inglesa, como Micah Richards, Gary Lineker y Alan Shearer. En este sentido, los exfutbolistas analizaron a la Argentina, su rival en semifinales, luego de que la Scaloneta venciera 3 a 1 a Suiza en los cuartos de final.

Después de sus declaraciones contra Messi, Richards le respondió y le pidió que no hablara sobre el rosarino antes de que se dispute el partido. “No digas eso. Lo diremos en ocho meses”.

Lo cierto es que el enfrentamiento entre la Argentina e Inglaterra por las semifinales será un partido especial, no solo porque se tratará de la primera vez que Messi lo dispute, sino que es un clásico mundialista, además del contexto histórico y político entre ambos países. Las selecciones se enfrentaron cinco veces: tres fueron victoria para los europeos (1962, 1966 y 2002), una para los sudamericanos (1986) y un empate (1998), en el que la albiceleste clasificó por penales.

En este contexto, se espera una alerta máxima frente al encuentro del miércoles. Si bien los protagonistas minimizaron las expectativas sobre el partido, como Messi o Scaloni, las autoridades de seguridad preparan un operativo para que las parcialidades no generen disturbios en Atlanta.

Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en mundiales REUTERS FILE PHOTO - X03763

Los antecedentes

Los cruces que hubo entre ambas selecciones marcaron la historia del fútbol. En 1966, en la copa que se disputó en Inglaterra, los locales vencieron a la selección argentina en los cuartos de final, en un partido que quedó marcado por la expulsión a Antonio Rattín. El jugador de Boca solicitó que interviniera un traductor para pedirle explicaciones sobre una jugada a Rudolf Kreitlein, árbitro alemán, que lo expulsó. Al retirarse, luego de más de 10 minutos, el mediocampista estrujó la bandera inglesa de un banderín y se sentó en la alfombra roja destinada a la Reina. A partir de este suceso, en tanto, se comenzaron a utilizar las tarjetas en mundiales.

Años más tarde, en 1986, la Argentina e Inglaterra se cruzaron nuevamente en los cuartos de final. En ese partido, Diego Armando Maradona marcó dos tantos que quedaron en los libros mundialistas: la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Terminó 2 a 1 a favor de la albiceleste, que luego levantó el trofeo.

Por su parte, en 1998 se volvieron a enfrentar y tras un 2 a 2 en el partido, la Argentina ganó en los penales y avanzó, mientras que en 2002, Inglaterra venció 1 a 0 al conjunto sudamericano con un gol de penal de David Beckham.