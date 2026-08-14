Ramen, K-Dramas y snacks virales: el furor de los “Konbini” conquista las calles porteñas

Con sus fideos instantáneos y snacks virales, las tiendas de conveniencia protagonizan nuevas aperturas y conquistan Buenos Aires
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Cruzar la puerta de entrada es como teletransportarse a Seúl o Tokio sin salir de Buenos Aires. Las góndolas repletas de empaques coloridos, el aroma a caldo caliente y las heladeras llenas de bebidas exóticas ya no son una postal exclusiva del Barrio Chino. Hoy, las tiendas de conveniencia de inspiración asiática —conocidas popularmente como “konbini”— se multiplican y transforman el paisaje urbano porteño, con una propuesta que atrae a públicos de distintas edades.
De la pantalla a la góndola
¿De dónde surge esta fascinación? Impulsado por la cultura pop y el entretenimiento, este fenómeno ganó visibilidad internacional a través de las redes sociales y los K-dramas (las populares series coreanas). En estas producciones, los pasillos de los minimarkets son el escenario clave donde muchas situaciones cotidianas se generan o se resuelven entre sus pasillos o consumiendo sus productos. Y, si hay un protagonista indiscutido en este desembarco, ese es el ramen instantáneo.
Lo que hace un tiempo estaba más asociado a un consumo de nicho hoy ocupa un lugar visible en estas tiendas y llega a un público más amplio. La propuesta se apoya, justamente, en la conveniencia: comida al paso, fácil, práctica y lista para consumir, junto con una amplia variedad de snacks importados y productos, entre ellos artículos de belleza.
1. Ramyeon coreano para preparar en el momento
El gran favorito es el ramyeon instantáneo (la versión coreana del ramen). “Ahora está muy de moda y los que más nos piden son los de queso o los picantes”, comenta Valentina Park, del coreano Gangnam Express.
“Las personas ya los conocen, así que tenemos una estación aparte donde pueden preparlos, del paquete o bien en su versión cup, en vasos. Tenemos las máquinas donde podés hervir los fideos como en tu casa, pero más rápido y práctico”, explica.
Las máquinas cuentan con indicaciones en español, que ayudan a preparar el ramyeon favorito y un espacio para comer en el lugar. “Hay opciones para elegir, tenés de todo: de carne, pollo, mariscos, en versión sopa o fideos solos con sus salsas”, agrega Park. En Ruperto Godoy 708, Flores y en M. Sánchez de Thompson 331, Puerto Madero. IG: @gangnamexpress
2. Para comer al paso cerca del Botánico
Picca Mercato es una tienda de conveniencia y mercado natural que abrió el año pasado a metros del Jardín Botánico y ya cuenta con sus adeptos. Con mesas para comer al paso, las máquinas virales invitan a preparar los fideos con agua caliente en minutos.
Esta propuesta está orientada para quienes tiene los minutos contados y buscan comer algo reconfortante. Cuentan con una góndola para elegir entre más de 30 variedades de ramyeon. Además, ofrecen onigiri (con sabores como kimchi y panceta), fideos udon instantáneos y platos coreanos como tteok y snacks. Abren todos los días de 9 a 22 y cuentan con opción de delivery. En Av. Scalabrini Ortiz 2552. IG: @picca.mercato
3. En el corazón del Barrio Chino
Tendo Konbini abrió en junio pasado en VivaViva. Con interminables opciones de ramyeon y de “fideos negros” -los fideos instantáneos coreanos inspirado en el jajangmyeon tradicional con salsa de porotos negros fermentados que no llevan caldo- para elegir, preparar y comer en el lugar.
Sumaron una estación donde se les pueden agregar toppings, desde queso a huevo, igual que en los k-dramas. También se pueden preparar fideos japoneses udon y cuentan con estantes llenos de snacks, bebidas y golosinas. Con mesitas para comer adentro o afuera. De 9 a 21, en Juramento 1701. IG: @tendo.bc
4. Corea en Puerto Madero
En Puerto Madero, cada fin de semana y cada mediodía laboral, Hawaii Market se llena de personas que, además de sus compras, aprovechan para comer en el lugar. Ofrecen todo tipo de fideos, kimbap freezado e incluso el ramen XL viral, para poner al medio y compartir entre diez personas en sus versiones Hot & Spicy, Real Spicy Kimchi y Bull Spicy Jjajang. También tés, y para llenar la alacena con todo lo que se ve en los k-dramas: spam, soju además del Samanco (el pastelito con forma de pez, relleno con helado) y bebidas importadas.
Sus heladeras están llenas de coloridos paquetes, una propuesta especial para primerizos y quieran probar qué es el kimchi o busquen dumplings listos para preparar. De lunes a domingos, de 10 a 21, en Juana Manso 1551, Puerto Madero. IG: @hawaiimarket
5. En Av. Avellaneda
En mayo abrió Mi Market, un konbini store donde “comprás, comés y disfrutás en un solo lugar”. Con una estación especial donde preparar los fideos. “Toca elegir el ramyeon favorito, en versión bowl o versión paquete. Después, tenemos que agarrar un bowl, y los cubiertos -si tenés experiencia, palitos o sino, tenedor-, Elegís qué toppings y ahí vas a pagar”, explican. En minutos, están listos. De 9 a 20, en Av. Avellaneda 4001, Floresta. IG: @mimarket.ar
6. Como en Seúl
Sencillo y al paso, hace solo dos meses abrió Seoul Station. Una tienda para comprar distintas versiones de fideos: ramyeon, pho y que suma una pequeña estación para poder almorzar. Para probar kimbap, distintos jugos, snacks, golosinas y poder comprar productos de belleza coreanos. De lunes a viernes de 8 a 18, sábados de 9 a 15.30. En Bogotá 3575. IG: @seoulstation_ar
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