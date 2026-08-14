Ramen, K-Dramas y snacks virales: el furor de los “Konbini” conquista las calles porteñas

Cruzar la puerta de entrada es como teletransportarse a Seúl o Tokio sin salir de Buenos Aires. Las góndolas repletas de empaques coloridos, el aroma a caldo caliente y las heladeras llenas de bebidas exóticas ya no son una postal exclusiva del Barrio Chino. Hoy, las tiendas de conveniencia de inspiración asiática —conocidas popularmente como “konbini”— se multiplican y transforman el paisaje urbano porteño, con una propuesta que atrae a públicos de distintas edades.

K drama coreano "Backstreet Rookie"

De la pantalla a la góndola

¿De dónde surge esta fascinación? Impulsado por la cultura pop y el entretenimiento, este fenómeno ganó visibilidad internacional a través de las redes sociales y los K-dramas (las populares series coreanas). En estas producciones, los pasillos de los minimarkets son el escenario clave donde muchas situaciones cotidianas se generan o se resuelven entre sus pasillos o consumiendo sus productos. Y, si hay un protagonista indiscutido en este desembarco, ese es el ramen instantáneo.

Gangnam Express - Local de productos coreanos Gangnam

Lo que hace un tiempo estaba más asociado a un consumo de nicho hoy ocupa un lugar visible en estas tiendas y llega a un público más amplio. La propuesta se apoya, justamente, en la conveniencia: comida al paso, fácil, práctica y lista para consumir, junto con una amplia variedad de snacks importados y productos, entre ellos artículos de belleza.

1. Ramyeon coreano para preparar en el momento

Gangnam Express, en Ruperto Godoy, el tradicional pasaje del barrio coreano Gangnam

El gran favorito es el ramyeon instantáneo (la versión coreana del ramen). “Ahora está muy de moda y los que más nos piden son los de queso o los picantes”, comenta Valentina Park, del coreano Gangnam Express.

Las máquinas virales para preparar los fideos Gangnam

“Las personas ya los conocen, así que tenemos una estación aparte donde pueden preparlos, del paquete o bien en su versión cup, en vasos. Tenemos las máquinas donde podés hervir los fideos como en tu casa, pero más rápido y práctico”, explica.

La tienda de conveniencia, parte del k-drama "Love Scout"

Las máquinas cuentan con indicaciones en español, que ayudan a preparar el ramyeon favorito y un espacio para comer en el lugar. “Hay opciones para elegir, tenés de todo: de carne, pollo, mariscos, en versión sopa o fideos solos con sus salsas”, agrega Park. En Ruperto Godoy 708, Flores y en M. Sánchez de Thompson 331, Puerto Madero. IG: @gangnamexpress

2. Para comer al paso cerca del Botánico

Las maquinitas especiales para preparar los fideos Picca Mercato

Picca Mercato es una tienda de conveniencia y mercado natural que abrió el año pasado a metros del Jardín Botánico y ya cuenta con sus adeptos. Con mesas para comer al paso, las máquinas virales invitan a preparar los fideos con agua caliente en minutos.

Comida instantánea, en Palermo Picca Mercato

Esta propuesta está orientada para quienes tiene los minutos contados y buscan comer algo reconfortante. Cuentan con una góndola para elegir entre más de 30 variedades de ramyeon. Además, ofrecen onigiri (con sabores como kimchi y panceta), fideos udon instantáneos y platos coreanos como tteok y snacks. Abren todos los días de 9 a 22 y cuentan con opción de delivery. En Av. Scalabrini Ortiz 2552. IG: @picca.mercato

3. En el corazón del Barrio Chino

Una tienda de conveniencia coreana tradicional en VivaViva @tendo.bc

Tendo Konbini abrió en junio pasado en VivaViva. Con interminables opciones de ramyeon y de “fideos negros” -los fideos instantáneos coreanos inspirado en el jajangmyeon tradicional con salsa de porotos negros fermentados que no llevan caldo- para elegir, preparar y comer en el lugar.

Opciones de fideos como para sentirse en Asia @tendo.bc

Sumaron una estación donde se les pueden agregar toppings, desde queso a huevo, igual que en los k-dramas. También se pueden preparar fideos japoneses udon y cuentan con estantes llenos de snacks, bebidas y golosinas. Con mesitas para comer adentro o afuera. De 9 a 21, en Juramento 1701. IG: @tendo.bc

4. Corea en Puerto Madero

Los ramyeon XL virales en Hawaii Market Hawaii Market

En Puerto Madero, cada fin de semana y cada mediodía laboral, Hawaii Market se llena de personas que, además de sus compras, aprovechan para comer en el lugar. Ofrecen todo tipo de fideos, kimbap freezado e incluso el ramen XL viral, para poner al medio y compartir entre diez personas en sus versiones Hot & Spicy, Real Spicy Kimchi y Bull Spicy Jjajang. También tés, y para llenar la alacena con todo lo que se ve en los k-dramas: spam, soju además del Samanco (el pastelito con forma de pez, relleno con helado) y bebidas importadas.

Sus heladeras están llenas de coloridos paquetes, una propuesta especial para primerizos y quieran probar qué es el kimchi o busquen dumplings listos para preparar. De lunes a domingos, de 10 a 21, en Juana Manso 1551, Puerto Madero. IG: @hawaiimarket

5. En Av. Avellaneda

Una de las aperturas 2026 @mimarket.ar

En mayo abrió Mi Market, un konbini store donde “comprás, comés y disfrutás en un solo lugar”. Con una estación especial donde preparar los fideos. “Toca elegir el ramyeon favorito, en versión bowl o versión paquete. Después, tenemos que agarrar un bowl, y los cubiertos -si tenés experiencia, palitos o sino, tenedor-, Elegís qué toppings y ahí vas a pagar”, explican. En minutos, están listos. De 9 a 20, en Av. Avellaneda 4001, Floresta. IG: @mimarket.ar

6. Como en Seúl

Tienda de convenciencia coreana - Seoul Station @seoulstation_Ar

Sencillo y al paso, hace solo dos meses abrió Seoul Station. Una tienda para comprar distintas versiones de fideos: ramyeon, pho y que suma una pequeña estación para poder almorzar. Para probar kimbap, distintos jugos, snacks, golosinas y poder comprar productos de belleza coreanos. De lunes a viernes de 8 a 18, sábados de 9 a 15.30. En Bogotá 3575. IG: @seoulstation_ar