República Folklore con Cazzu, Chaqueño Palavecino y Soledad: grilla completa, cuándo es y cómo comprar entradas

El nuevo encuentro se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad; habrá tres escenarios, música en vivo, gastronomía regional, peñas, clases abiertas y venta de abonos por All Access
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República Folklore anunció su grilla artística para la primera edición del festival, que se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta reunirá a más de 50 artistas en tres escenarios, con más de 12 horas de música por día.
El encuentro tendrá como figuras principales a Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad, Los Nocheros, Lázaro Caballero, Jorge Rojas, Cazzu, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis y Sergio Galleguillo, entre otros nombres del folklore argentino. Además de los shows, el festival sumará gastronomía regional, peñas, una pulpería tradicional, un Paseo de las Provincias, clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos.
Cuándo y dónde será República Folklore
La primera edición de República Folklore se realizará durante dos jornadas completas:
- ¿Cuándo? Sábado 21 y domingo 22 de noviembre
- ¿Dónde? Parque de la Ciudad, Avenida General Francisco Fernández de la Cruz 4000, Villa Soldati, CABA
Grilla artística de República Folklore 2026
La programación reunirá artistas consagrados del género y nuevas generaciones. Entre los nombres anunciados figuran:
- Chaqueño Palavecino
- Abel Pintos
- Soledad
- Los Nocheros
- Lázaro Caballero
- Jorge Rojas
- Cazzu
- Los Manseros Santiagueños
- Los Tekis
- Sergio Galleguillo
- Peteco Carabajal
- Dúo Coplanacu
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Ahyre
- Facundo Toro + Nombradores del Alba
- Los de Imaguaré
- Orozco - Barrientos
- Los Alonsitos
- Nahuel Pennisi
- Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu
- Maggie Cullen
- Carafea
- Catherine Vergnes
- Diableros Jujeños
- Juanjo Abregú
- Gauchos of the Pampa
- La Callejera
- Los Bofill
- Nacho Cuellar
- Mariana Carrizo
- Néstor Garnica
- Paquito Ocaño
- Sele Vera
- Tomás Lipán
- Nati Pastorutti
- Wara Calpanchay
- Los Tabaleros
- Malena Garnica
Cómo comprar entradas
Las entradas se venderán a través de All Access, ticketera indicada por la organización.
Paso a paso:
- Ingresar a Allaccess.
- Buscar el evento República Folklore.
- Seleccionar el abono o la entrada disponible.
- Elegir la cantidad de tickets.
- Completar los datos solicitados.
- Seleccionar el medio de pago disponible.
- Confirmar la compra y guardar el comprobante.
La preventa comenzará el miércoles 1 de julio a las 14. La venta general estará disponible desde el jueves 2 de julio a las 14.
Precios y beneficios
Precios: aún no informados oficialmente. Las entradas saldrán a la venta el miércoles 1 de julio a las 14, en instancia de preventa, y la venta general comenzará el jueves 2 de julio a las 14.
Primero estarán disponibles los abonos. La preventa será con tarjeta de crédito Visa Macro y tendrá hasta 9 cuotas sin interés. La venta general comenzará al día siguiente, también con tarjeta de crédito Visa Macro, con hasta 6 cuotas sin interés.
Más que música: gastronomía, peñas y experiencias
La propuesta busca ampliar la experiencia del festival más allá de los escenarios. De acuerdo con la organización, República Folklore tendrá una amplia propuesta gastronómica de carácter federal, un patio de comidas regionales, una pulpería tradicional y un Paseo de las Provincias con artesanías, industria y turismo de distintos puntos del país.
También habrá espacios participativos, como clases abiertas, pistas de baile al aire libre y un sector dedicado a juegos criollos. La idea es que el público no sea solo espectador, sino parte activa de la celebración.
El respaldo de festivales consagrados
República Folklore se presenta como una nueva propuesta dentro del circuito de festivales folklóricos de la Argentina y la Comisión Directiva del Festival de Jesús María celebró el anuncio con una cita textual:
“Nos llena de alegría celebrar el nacimiento de República Folklore. Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura. Creemos firmemente que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país. Felicitamos a la organización y les deseamos el mayor de los éxitos en este camino que hoy emprenden, abrazando nuestras raíces.”
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