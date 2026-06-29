República Folklore con Cazzu, Chaqueño Palavecino y Soledad: grilla completa, cuándo es y cómo comprar entradas

República Folklore anunció su grilla artística para la primera edición del festival, que se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta reunirá a más de 50 artistas en tres escenarios, con más de 12 horas de música por día.

Cazzu se convirtió en la artista femenina más escuchada a nivel global (Foto: Redes Sociales)

El encuentro tendrá como figuras principales a Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad, Los Nocheros, Lázaro Caballero, Jorge Rojas, Cazzu, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis y Sergio Galleguillo, entre otros nombres del folklore argentino. Además de los shows, el festival sumará gastronomía regional, peñas, una pulpería tradicional, un Paseo de las Provincias, clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos.

Cuándo y dónde será República Folklore

La primera edición de República Folklore se realizará durante dos jornadas completas:

¿Cuándo? Sábado 21 y domingo 22 de noviembre

Sábado 21 y domingo 22 de noviembre ¿Dónde? Parque de la Ciudad, Avenida General Francisco Fernández de la Cruz 4000, Villa Soldati, CABA

Grilla artística de República Folklore 2026

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La programación reunirá artistas consagrados del género y nuevas generaciones. Entre los nombres anunciados figuran:

Chaqueño Palavecino

Abel Pintos

Soledad

Los Nocheros

Lázaro Caballero

Jorge Rojas

Cazzu

Los Manseros Santiagueños

Los Tekis

Sergio Galleguillo

Peteco Carabajal

Dúo Coplanacu

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Ahyre

Facundo Toro + Nombradores del Alba

Los de Imaguaré

Orozco - Barrientos

Los Alonsitos

Nahuel Pennisi

Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu

Maggie Cullen

Carafea

Catherine Vergnes

Diableros Jujeños

Juanjo Abregú

Gauchos of the Pampa

La Callejera

Los Bofill

Nacho Cuellar

Mariana Carrizo

Néstor Garnica

Paquito Ocaño

Sele Vera

Tomás Lipán

Nati Pastorutti

Wara Calpanchay

Los Tabaleros

Malena Garnica

Cómo comprar entradas

Abel Pintos es una de las grandes figuras convocadas del festival

Las entradas se venderán a través de All Access, ticketera indicada por la organización.

Paso a paso:

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La preventa comenzará el miércoles 1 de julio a las 14. La venta general estará disponible desde el jueves 2 de julio a las 14.

Precios y beneficios

Precios: aún no informados oficialmente. Las entradas saldrán a la venta el miércoles 1 de julio a las 14, en instancia de preventa, y la venta general comenzará el jueves 2 de julio a las 14.

Primero estarán disponibles los abonos. La preventa será con tarjeta de crédito Visa Macro y tendrá hasta 9 cuotas sin interés. La venta general comenzará al día siguiente, también con tarjeta de crédito Visa Macro, con hasta 6 cuotas sin interés.

Más que música: gastronomía, peñas y experiencias

Se trata de un "Reconocimiento al Mérito Artístico" (Foto: Instagram @chpalavecino_oficial)

La propuesta busca ampliar la experiencia del festival más allá de los escenarios. De acuerdo con la organización, República Folklore tendrá una amplia propuesta gastronómica de carácter federal, un patio de comidas regionales, una pulpería tradicional y un Paseo de las Provincias con artesanías, industria y turismo de distintos puntos del país.

También habrá espacios participativos, como clases abiertas, pistas de baile al aire libre y un sector dedicado a juegos criollos. La idea es que el público no sea solo espectador, sino parte activa de la celebración.

El respaldo de festivales consagrados

República Folklore se presenta como una nueva propuesta dentro del circuito de festivales folklóricos de la Argentina y la Comisión Directiva del Festival de Jesús María celebró el anuncio con una cita textual:

“Nos llena de alegría celebrar el nacimiento de República Folklore. Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura. Creemos firmemente que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país. Felicitamos a la organización y les deseamos el mayor de los éxitos en este camino que hoy emprenden, abrazando nuestras raíces.”