La barra brava de San Lorenzo visitó a los jugadores tras el entrenamiento: una “lista” y pasacalles en contra

Cuatro días después de la derrota por 2 a 0 ante Huracán y a 48 horas de enfrentar a Unión como local, un grupo de más de 50 barrabravas de San Lorenzo se presentó en la práctica para apretar al plantel; hablaron con los futbolistas y después con el DT Pipo Gorosito, con el objetivo de hacerles una serie de reclamos y exigencias. Como es costumbre en estos repudiables códigos del fútbol, bajo la frecuencia de la tensión y la amenaza.

La fría mañana de este jueves se vio sobresaltada en el estadio Pedro Bidegain. El equipo se entrenaba por anteúltima vez antes de enfrentar a Unión el próximo sábado a las 14.30, en condición de local, y el DT realizaba una práctica de fútbol pensando en cómo vulnerar al conjunto tatengue. Sin embargo, todo se alteró cuando el ensayo llegó a su fin.

Un grupo de 50 barrabravas de la Butteler ingresó por la Puerta 2 (sobre Avenida Perito Moreno) para “conversar” con los futbolistas por los malos resultados y rendimientos, acentuados tras la caída ante el Globo del pasado domingo en condición de local, la primera en los últimos 25 años.

Los pasacalles en San Lorenzo en contra de los jugadores

La hinchada pidió hablar con los futbolistas y, en un momento, todos se trasladaron a la antesala del vestuario, en la denominada “nave”, que es el sector donde los profesionales y empleados dejan sus autos diariamente. Una vez allí reunidos, tomaron la palabra algunos de los barras. Fundamentalmente, se les pidió a los jugadores mayor actitud, responsabilidad, compromiso y “entender el club en el que están jugando”, según pudo reconstruir LA NACION.

Con vehemencia en buena parte de la alocución, también existió un momento para bajar un tono, entendiendo que este plantel de San Lorenzo cuenta con varios futbolistas juveniles. En ese contexto, se les recordó el apoyo que recibió el grupo de parte de los hinchas en el reclamo por una mejora salarial para los futbolistas surgidos de las inferiores, ya que buena parte de ellos cobra aún el primer sueldo de un futbolista profesional. Sabiendo esto, también se les exigió: “Esto es San Lorenzo. Una vez que pasan la puerta y dejan de ser juveniles, ya tienen trato de jugadores profesionales”, se les espetó.

La desazón de San Lorenzo, tras la caída ante Huracán Fotobaires / FACUNDO MORALES

Por supuesto, el partido ante Huracán no pasó inadvertido, más bien todo lo contrario: los futbolistas venían de ser recibidos por diversos pasacalles agresivos. “No perdieron un clásico, perdieron la dignidad”, decía el más fuerte de los mensajes, y en esa línea se les dejó en claro que firmaron una de las páginas más negras de este estadio, inaugurado en 1993 en el Bajo Flores.

Sobre el final, y mientras el plantel se mantenía en silencio absoluto, llegó el momento de mayor tensión: los barras expresaron que aquellos que no querían jugar más en el club lo comunicaran. Entonces, lo más disparatado: se les pidió al capitán Nicolás Tripichio y a Alexis Cuello como referente que armen una lista con esos apellidos y que este viernes, los propios barras pasarían a buscarla. “Acá queremos a los que se quieren quedar acá”, habría sido la frase. Si la lista no tiene apellidos, “demuestren que se quieren quedar y defiendan la camiseta”, según supo este medio.

El equipo de Pipo Gorosito está obligado a mostrar una reacción en el Torneo Clausura: el equipo está último en la Zona A Fotobaires / FACUNDO MORALES

Tras dejar en claro esa idea y con la reunión terminada, fue tiempo de conversar con el entrenador: Gorosito fue al encuentro y tras repasarle lo que se le dijo la plantel, le explicaron al DT el pedido de esa lista y la orden fue: “si tiene apellidos, no los podés usar más. No importa quién sea, no juega más”.

Este viernes se espera una “visita” -ni más ni menos, un apriete- más reducida a la espera de esa famosa nómina. Y habrá que ver la respuesta de la propia Butteler, del resto del público y de los futbolistas el sábado ante Unión, en un partido donde San Lorenzo se juega mucho más que tres puntos.

Los posibles once ante Unión

Tras la suspensión del arquero paraguayo Gill por la expulsión ante Huracán, Pipo Gorosito dispondría de esta alineación: Devecchi; Blanco, Arboleda, Amor, Pagano; Álvarez, Tripichio, Perruzzi, Reali; Cuello, Auzmendi.