Semana de la Dulzura: promociones, 2x1, postres con premio y una tarta que vuelve por tiempo limitado

La Semana de la Dulzura vuelve con promociones, lanzamientos por tiempo limitado y propuestas especiales en cafés, restaurantes, bistrós y pastelerías de Buenos Aires y alrededores. Las opciones van desde un 2x1 en clásicos de merienda hasta boxes para compartir, postres con regalo, una degustación maridada con vinos y preparaciones fuera de carta.

Siete promociones para la Semana de la Dulzura

Flan de regalo y 2x1 en postres

Cheescake de Koko Bao Bar Gentileza

Koko Bao Bar tendrá dos promociones exclusivas en su sucursal de Palermo. Durante la Semana de la Dulzura, las parejas que visiten el restaurante recibirán un flan de regalo para compartir. Además, quienes se acerquen de 16 a 18.30 podrán acceder a un 2x1 en cualquier postre a elección.

Ambas propuestas incluyen una galleta de la fortuna como cierre. Entre las opciones dulces se destacan el cheesecake japonés con salsa de frutos rojos y una copa de flan cocinado al vapor, elaborado con leche de coco, leche condensada y dulce de leche, con crema especiada de cardamomo y praliné de maní.

¿Dónde? Arévalo 1501, Palermo. Instagram: @kokobaobar⁠⁠

2x1 en Merengada XL y Tita casera

TIta casera de Merienda Gentileza

Hasta el 7 de julio, Merienda se suma con una promoción enfocada en dos piezas de su mostrador artesanal y ofrecerá 2x1 en la Merengada XL y la Tita casera. La Merengada XL combina tapas suaves rellenas de merengue rosado en una versión de gran tamaño, mientras que la Tita casera reúne masa sablé, relleno cítrico y cobertura de chocolate. La propuesta puede disfrutarse en el salón o en formato take away.

¿Dónde? Uriarte 2106, Palermo. Instagram: @merienda.ar⁠

Vuelve la tarta de Nutella por tiempo limitado

Joaquin Vasco Nutella Gentileza

Joaquín Vasco, la tienda especializada en tarta de queso española, celebra la Semana de la Dulzura con el regreso de la tarta sabor Nutella, disponible exclusivamente hasta el 7 de julio en sus locales de Palermo, Recoleta, Belgrano y Nordelta, y también en su sitio web.

La versión especial suma pasta de avellanas y chocolate a su crema de quesos. Se ofrecerá en tamaño grande, mediano y en Caja Madrid, el formato individual para comer a cucharadas.

¿Dónde? Peña 2326, Recoleta; Avenida Federico Lacroze 1835, Belgrano; y sucursales. Instagram: @joaquinvtartas⁠

Degustación de postres maridada con vino

Mesa de postres en L'Atelier Bistró Gentileza

En Martínez, L’Atelier Bistró ofrecerá una experiencia para dos personas hasta el 7 de julio, excepto el domingo 5, día en que el restaurante permanece cerrado.

La propuesta incluye una degustación de postres con profiteroles con helado y salsa de chocolate con praliné de avellanas, cremoso de chocolate 70 % con sal de trufas y butterscotch, crème brûlée, volcán de dulce de leche y nougat glacé. El maridaje será con dos copas de Signature Late Harvest Torrontés, de la bodega Susana Balbo.

¿Dónde? Av. del Libertador 14520, Martínez. Instagram: @bistrolatelier

Alfajorcito de regalo con cada postre

Alfajor de regalo con cada postre en Sifón Gentileza

Durante la Semana de la Dulzura, Sifón Sodería propone extender la sobremesa con un regalo especial: quienes pidan alguno de sus postres recibirán un alfajorcito de la casa elaborado con masa sablé de vainilla y dulce de leche.

La promoción aplica para postres como el flan de queso con dulce de leche y crema, la mousse de chocolate con aceite de oliva y maní tostado, y la torta vasca con membrillos en almíbar.

¿Dónde? Jorge Newbery 3881, Chacarita Instagram: @sifon.soderia⁠

Crepe de banana y dulce de leche fuera de carta

Semana de la Dulzura en Ostende Gentileza

En Colegiales, Ostende suma una propuesta especial fuera de carta para la Semana de la Dulzura: una crepe de banana y dulce de leche, terminada con praliné de almendras.

El plato estará disponible hasta el 7 de julio y se integra al clima de bodegón del restaurante, inspirado en los antiguos espacios gastronómicos de la costa argentina.

¿Dónde? Virrey Loreto 3303, Colegiales. Instagram: @ostende_ba⁠

Tres boxes especiales para compartir o regalar

Tortas de Bilbo Gentileza

Bilbo tendrá tres boxes especiales durante la Semana de la Dulzura, pensadas para compartir, regalar o resolver un antojo dulce. Box 1: dos cookies a elección, alfajor de chocolate blanco, porción de budín y croissant dulce. Box 2: dos porciones de torta, bites de brownie con salsa de caramelo, muffin de arándanos y yogur, alfajor de almendras y dos cookies a elección. Box 3: una unidad de cada variedad de cookies estilo NY: Red Velvet, Pistacho, Vainilla y chocolate, y Chocolate y frambuesa.

Las propuestas pueden retirarse en cualquiera de sus locales o programarse con envío anticipado.

¿Dónde? Beláustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta. Instagram: @bilbocafe⁠