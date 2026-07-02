Parque de la Costa en las vacaciones de invierno: a qué hora abre, cuánto cuesta la entrada y cómo llegar

Con la llegada de las vacaciones de invierno, miles de familias comienzan a organizar salidas y buscar propuestas para que los más chicos disfruten del receso escolar con actividades diferentes. Entre las opciones que cada año aparecen entre las más elegidas, el Parque de la Costa vuelve a posicionarse como uno de los planes destacados, gracias a su combinación de juegos, espectáculos y entretenimiento pensado para todas las edades.

Las familias se preparan para vivir el receso de invierno (Foto: Parque de la Costa)

Cuándo son las vacaciones de invierno en la Argentina

Las primeras provincias en disfrutar estas dos semanas de descanso de mitad de año son Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Estos distritos tendrán su receso invernal a partir del 6 de julio y se extenderán hasta el 17. Otro grupo de 14 jurisdicciones tendrán sus vacaciones de invierno entre el 13 y 24 de julio. Por último, los distritos restantes, que incluye a la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cerrarán sus escuelas del 20 al 31 de julio.

Días y hora de apertura del Parque de la Costa

Para acompañar a la familias durante las vacaciones de invierno, en el mes de julio el Parque de la Costa estará abierto desde el viernes 4 hasta el jueves 31, y sólo permanecerá cerrado los días 1, 2 y 3 de ese mes.

La apertura de puertas del parque es de las 11 y hay ciertas reglas que los visitantes deben cumplir:

No está permitido ingresar con comida.

No está permitido ingresar con bebida.

No está permitido ingresar con animales.

No esta permitido ingresar con skates, bicicletas o rodados similares.

No está permitido ingresar y/o permanecer con el torso desnudo o pies descalzos.

Una vez que salís de las instalaciones, no está permitido el reingreso.

No está permitido el uso de palos para selfies, drones, trípodes, cámaras deportivas.

Por normas de seguridad no está permitido que los visitantes filmen o saquen fotografías dentro de la atracción cuando ésta se encuentre en funcionamiento.

Tampoco utilizar fotos y vídeos tomados en el parque con fines comerciales.

No está permitido reservar lugares en filas ni asientos.

Menores de 16 años requieren de un adulto acompañante para el ingreso.

El parque permanecerá abierto casi todos los días de julio (Foto: Parque de la Costa)

Cuánto cuesta la entrada

El Pasaporte Full, que permite a los fanáticos acceder a las montañas rusas y a las atracciones más elegidas del parque, tiene estos precios:

Precio boletería

lunes a viernes: $29.000 + $500 tasa municipal

$29.000 + $500 tasa municipal sábado, domingo y feriado: $39.000 + $500 tasa municipal

Precio online a través de www.laticketera.com.ar

lunes a viernes: $25.800 + costo de servicio + $500 tasa municipal

$25.800 + costo de servicio + $500 tasa municipal sábado, domingo y feriado: $34.800 + costo de servicio + $500 tasa municipal

Hay distintas maneras de llegar hasta el parque de atracciones (Foto: Parque de la Costa)

Cómo llegar al Parque de la costa

Estas son las formas de llegar al Parque de la Costa:

En auto

Si salís desde la ciudad de Buenos Aires, el recorrido indicado es:

Tomar la Avenida General Paz

Seguir por la Autopista del Sol (Panamericana)

Tomar el Ramal Tigre

Tiempo estimado de viaje: 30 minutos

En tren

Hay dos opciones a través del sistema ferroviario:

1. Línea Mitre – Ramal Retiro-Tigre

Saliendo desde la estación Línea Mitre, recorrido directo hasta Tigre.

Tiempo estimado: 30 minutos

2. Línea Mitre – Ramal Retiro-Delta

Viajar por el ramal Delta con conexión en la estación Maipú del Tren de la Costa.

Tiempo estimado: 1 hora y 15 minutos

En colectivo

Dos líneas de colectivo que llegan a la zona: