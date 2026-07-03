Tres planes gratuitos para disfrutar este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Quienes busquen actividades para hacer este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires tendrán varias alternativas para disfrutar sin costo. Entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio, vecinos y turistas podrán asistir a homenajes, recorrer eventos al aire libre y vivir la pasión por el Mundial 2026 en distintos espacios porteños. A continuación, tres propuestas imperdibles para agendar:

1. Un homenaje a Charly García en la Casa de la Cultura

Los fanáticos del rock nacional podrán disfrutar de una versión diferente de uno de los discos más emblemáticos de Charly García. La Casa de la Cultura presentará Charly - Clics Modernos, un espectáculo para disfrutar de las canciones del histórico álbum a través de un ensamble de cuerdas, piano, guitarra y voces, acompañado por una innovadora puesta sonora.

El concierto contará con la participación de Erica Di Salvo y Ulises Di Salvo, quienes integraron durante años la banda de Charly García y participaron de su recordado MTV Unplugged. La voz estará a cargo de Valentina Otero, mientras que los arreglos musicales fueron realizados por Patricio Villarejo.

La Casa de la Cultura de Buenos Aires trae una propuesta para disfrutar de lo mejor del rock en vivo (Foto: Instagram @casadelaculturaba)

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Cuándo: sábado 4 de julio.

sábado 4 de julio. Horario: 20 h.

20 h. Lugar: Casa de la Cultura (Av. de Mayo 567).

Casa de la Cultura (Av. de Mayo 567). Entrada: libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala.

libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala. Retiro de entradas: desde las 17.30 horas por el Paseo de los Carruajes

2. Un show de drones iluminará el cielo porteño por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos

Uno de los eventos más llamativos del fin de semana será Freedom 250, el festival organizado por la Embajada de los Estados Unidos para celebrar los 250 años de la independencia estadounidense. La actividad tendrá como gran cierre un impactante espectáculo de drones sincronizados con música que dibujarán distintas figuras sobre el cielo del barrio de Palermo.

Además del evento nocturno, durante toda la tarde habrá propuestas para diferentes edades, como recitales de rock & roll, gospel y line dance, actividades recreativas para chicos, juegos y espacios dedicados al turismo, programas de intercambio y oportunidades de estudio en Estados Unidos.

La Embajada de los Estados Unidos invita a celebrar los 250 años del país norteamericano (Foto: Instagram @embajadaeeuuarg)

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Cuándo: sábado 4 de julio.

sábado 4 de julio. Horario: de 15 a 19 horas.

de 15 a 19 horas. Lugar: Plaza Doctor Benjamín A. Gould, frente al Planetario.

Plaza Doctor Benjamín A. Gould, frente al Planetario. Entrada: gratuita.

3. Buenos Aires Fan Fest

La fiebre mundialista también tendrá su lugar en Buenos Aires con una nueva edición del Buenos Aires Fan Fest, que transmite los partidos en pantalla gigante. El principal punto de encuentro será Plaza Seeber, donde además de seguir cada encuentro, habrá música en vivo, DJs, patio gastronómico, espacio infantil y distintas propuestas recreativas.

El viernes, la programación incluirá la presentación de Connie Isla, un set de la DJ Narela, además de la transmisión del partido entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial. Durante el fin de semana también podrán verse los encuentros de octavos de final, entre ellos Canadá vs. Marruecos, Paraguay vs. Francia y Brasil vs. Noruega.

Buenos Aires Fan Fest

Además del Fan Fest, el Gobierno porteño organizará una nueva edición de Modo Hincha BA en la peatonal de Villa Devoto. Desde las 17 horas del viernes habrá pantalla gigante para seguir el partido de Argentina, mientras que más tarde también se podrá ver el encuentro entre Colombia y Ghana. El espacio permanecerá abierto durante el sábado y el domingo con las transmisiones de los cruces de octavos de final.

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