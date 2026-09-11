Un festival de comida francesa de 12 días: dónde son las cenas especiales y las actividades con vinos quesos, croissants y chocolates

Del 23 de septiembre al 4 de octubre de 2026, Buenos Aires y sus alrededores serán escenario de la primera edición de Cuisine, Festival Foodie Francés, una propuesta que reunirá 12 experiencias en 12 espacios durante 12 días para recorrer distintos aspectos de la gastronomía y la cultura francesa.

La programación incluye talleres de mousse de chocolate, chocolatería, croissant y macaron, degustaciones de vinos y quesos, cenas dedicadas a clásicos franceses, una clase sobre el apéritif, un recorrido por el universo de los aromas y un picnic en una granja dedicada a la crianza de cabras.

El festival fue creado, organizado y curado por Ode Vergos, fundadora de Lucullus, Asociación de Gastronomía Francesa en Argentina. La primera edición de Cuisine se realizará en el marco de Vivi Francia, iniciativa promovida por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina (CCIFA) para difundir la presencia y la cultura francesa en la Argentina.

Cuisine Festival Foodie Francés: el programa día por día

El magret de pato, uno de los platos tradicionales de la cocina francesa Gentileza

Miércoles 23 de septiembre: taller de mousse de chocolate

El recorrido comenzará de 18.30 a 20.00 en Morris Mousse, Paraná 1052, con el Taller de Mousse de Chocolate con Marcos Speroni. El pastelero y creador de Morris Mousse propone una experiencia participativa alrededor de uno de los clásicos de la pastelería francesa.

Jueves 24 de septiembre: cata de vinos franceses

De 19.00 a 21.00, Club Sur Marchands, Conesa 1483, será escenario de una Cata de Vinos Franceses guiada por la sommelier Florencia Alvarez. La experiencia propone recorrer una selección de vinos franceses importados para conocer distintas expresiones y estilos de su tradición vitivinícola.

Viernes 25 de septiembre: taller de chocolatería

De 18.00 a 20.00, Kakawa, Aguirre 1570, recibirá un Taller de Chocolatería presentado por la maestra chocolatera Julieta Pascuale. La propuesta incluye una introducción al cacao, una instancia de elaboración de chocolate y una degustación.

Sábado 26 de septiembre: taller de croissant

Taller de Croissant con Jimena Fuster Gentileza

De 15.00 a 16.30, Jimena Fuster, Av. Olazábal 2115, será sede del Taller de Croissant con Jimena Fuster. La actividad estará dedicada a uno de los grandes íconos de la boulangerie francesa y combinará una charla introductoria, una demostración de las principales etapas de elaboración y una degustación.

Domingo 27 de septiembre: desayuno con Bruno Gillot

De 11.00 a 13.00, L’Epi, Roseti 1769, abrirá las puertas de su panadería para el Desayuno con Bruno Gillot. La experiencia contempla una visita guiada por la panadería, una charla con su fundador y una degustación de especialidades elaboradas en el lugar, que conserva un horno a leña centenario.

Lunes 28 de septiembre: degustación de quesos de escuela francesa

Santi Cheese participa con una degustación de 10 quesos, un maridaje con tres cepas de vino y un recorrido por las cavas de maduración Gentileza

A las 19.00, Santi Cheese, Loyola 1539, propondrá una experiencia en torno a los quesos de estilo francés producidos en la Argentina. La actividad incluye una degustación de 10 quesos, un maridaje con tres cepas de vino y un recorrido por las cavas de maduración.

Martes 29 de septiembre: los imperdibles de Christophe Krywonis

Christophe Krywonis, al frente de Mon Poulet SEBASTIAN PANI

A las 20.00, Mon Poulet, Av. Federico Lacroze 1724, será sede de Los Imperdibles de Christophe Krywonis, una cena construida alrededor de algunos platos asociados al imaginario gastronómico francés.

El menú incluye soupe à l’oignon, quiche Lorraine y pollo asado a las brasas, con tarte Tatin o mousse de chocolate como opciones para el cierre.

Miércoles 30 de septiembre: los clásicos de L’Atelier Bistro

A las 20.00, L’Atelier Bistro, Av. del Libertador 14520, Martínez, ofrecerá una cena dedicada a sus grandes clásicos.

El menú recorrerá preparaciones como gougère de queso de cabra, paté de foie de volaille, confit de canard y nougat glacé, acompañadas por una selección de vinos franceses.

Jueves 1 de octubre: clase de cocina con Jérôme Mathé

Terrine de campagne con pistachos y mousse de foie Gentileza

De 19.00 a 21.00, L’Apéro, Iberá 1800, recibirá una Clase de Cocina con Jérôme Mathé dedicada al tradicional apéritif francés.

Mathé realizará una demostración culinaria con degustación de terrine de campagne con pistachos y mousse de foie. La actividad también incluirá una presentación y degustación de Ricard y Lillet, dos aperitivos franceses.

Viernes 2 de octubre: aromas y gastronomía

Bureau des Sens, Arenales 1463, será escenario del Taller de Aromas: un recorrido sensorial, encabezado por el perfumista francés Enzo Barrau, cofundador del espacio.

La experiencia propone explorar las familias olfativas y organolépticas y las relaciones entre sabores, aromas, recuerdos y sensaciones. A través de un menú olfativo se trabajará sobre principios de degustación y asociaciones entre gastronomía y perfumería.

Barrau cuenta con formación en química especializada en perfumería y cosmética y experiencia en investigación y desarrollo en Hermès.

Sábado 3 de octubre: taller de macaron

De 15.00 a 16.30, Laban Pâtisserie, Charcas 3656, será sede del Taller de Macaron con Jacquie Albajari.

La propuesta estará dedicada a uno de los símbolos de la pastelería francesa e incluirá una introducción a su elaboración y una instancia práctica para conocer su técnica.

Domingo 4 de octubre: picnic en una granja francesa

El festival terminará de 12.00 a 16.00 en Granja Champs Elysées, Calle 850 s/n, Goldney, partido de Mercedes, con un Picnic en la Granja Francesa junto con la crianza de cabras.

La jornada propone conocer la vida en una granja de tradición francesa, participar del ordeñe manual de las cabras, realizar una degustación de quesos y compartir un picnic à la française.

Cuánto cuestan las entradas

Las distintas experiencias tendrán valores que van aproximadamente desde $35.000 hasta $85.000, según la actividad. Los tickets se comercializan de manera individual a través de Passline e incluyen, según cada propuesta, talleres, degustaciones, clases, comidas o actividades especiales.

Cómo comprar entradas para Cuisine