Una señal de un minuto, un VHS y un televisor de tubo: la obra que reaparece en Buenos Aires luego de ciruclar por 16 ciudades

Una cinta VHS, un televisor CRT y una pieza audiovisual de un minuto que se reproduce en loop. Hasta el 4 de octubre, el MACBA —Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires— exhibe SIGNAL 01 / ECOS, una instalación de CAOS Global, proyecto artístico internacional, independiente y anónimo.

La obra retoma SIGNAL 01, una pieza que entre el 23 y el 27 de abril de 2026 fue proyectada simultáneamente en 53 espacios de 16 ciudades. En esta nueva versión, la señal deja la circulación internacional y adquiere un soporte físico marcado por las interferencias, el deterioro y la repetición.

De 16 ciudades al MACBA

Signal 01 / ECOS Gentileza

SIGNAL 01 fue concebida por artistas de distintas disciplinas vinculados a CAOS Global. La identidad individual de sus participantes permanece fuera de foco: el protagonismo está puesto en la obra, su circulación y las interpretaciones que puede generar.

Durante cinco días, la pieza apareció sin una sede central ni una inauguración principal en museos, centros culturales, espacios independientes y otros ámbitos. El proyecto propone observar cómo una misma imagen puede modificar su sentido al desplazarse entre contextos diferentes.

La obra no transmite una consigna literal ni desarrolla una narración cerrada. Según la propuesta de CAOS Global, surgió frente a un escenario atravesado por la desinformación, los discursos polarizados y la pérdida de sensibilidad, con el objetivo de promover la reflexión crítica sin inscribirse en una posición política o ideológica concreta.

Qué cambia cuando una imagen vuelve al VHS

En el MACBA, la pieza reaparece como ECOS. El televisor, el reproductor VHS, el mobiliario, el cableado y la pared empapelada quedan a la vista y forman parte de la instalación.

El uso de tecnología analógica no busca solamente construir una estética retro. La cinta magnética y la pantalla de tubo incorporan textura, vibraciones, interferencias e inestabilidad a una señal que se modifica con el uso.

Así, ECOS contrapone la reproducción digital con un soporte físico sujeto al error y al deterioro. La imagen deja de comportarse como un archivo idéntico en cada reproducción y se vuelve vulnerable al tiempo.

Una obra para encontrarse durante el recorrido

Signal 01 / ECOS Gentileza

La instalación está ubicada en un espacio de tránsito del museo. La pieza dura un minuto, por lo que puede observarse durante una sola reproducción o seguirse a través de sucesivos ciclos.

ECOS no busca reconstruir la circulación internacional de SIGNAL 01 ni documentarla. La propuesta se concentra en lo que ocurre cuando aquella señal vuelve a aparecer en otro contexto y bajo una tecnología diferente.

CAOS Global tiene base en Londres y articula una red de espacios y referentes culturales de distintas ciudades que participan en activaciones simultáneas de arte.

Cuándo se puede ver SIGNAL 01 / ECOS