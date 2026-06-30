Zoe Gotusso cierra 2026 en Buenos Aires: cuándo y dónde toca, cuáles son los precios de las entradas y cómo comprarlas

La cantante argentina presentará un concierto a gran escala el jueves 17 de diciembre en Buenos Aires; entradas desde $40.000 y 3 cuotas sin interés con algunas tarjetas
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Zoe Gotusso vuelve a los escenarios porteños con “Un Día de Verano”, el concierto con el que cerrará su gira y despedirá 2026 en Buenos Aires. La cita será el jueves 17 de diciembre, a las 21, en el Teatro Coliseo, con entradas disponibles únicamente a través de Ticketek.
El anuncio llega después de su ciclo de “Pequeños conciertos”, que alcanzó 18 funciones agotadas en el Teatro Margarita Xirgu. Para esta nueva presentación, la cantante y compositora argentina prepara un show de formato renovado y a mayor escala, con canciones de Detalles y clásicos de su repertorio.
Cuándo y dónde toca Zoe Gotusso
- ¿Cuándo? jueves 17 de diciembre de 2026, a las 21.
- ¿Dónde? Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125, CABA.
Precios y beneficios
Entradas desde $40.000. Además, la compra se puede realizar en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de BBVA.
- 2do Pullman lateral / v. parcial: $40.000
- 1er Pullman central: $50.000
- 1er Pullman lateral / v. parcial: $50.000
- 2do Pullman central: $50.000
- Superpullman: $60.000
- Platea fila 21 a 25: $70.000
- Superpullman central: $70.000
- Platea fila 11 a 20: $75.000
- Platea fila 1 a 10: $85.000, agotada
Cómo comprar entradas para Zoe Gotusso
Las entradas están disponibles únicamente por Ticketek. El paso a paso para comprarlas:
- Ingresar a Ticketek
- Seleccionar la función del jueves 17 de diciembre, a las 21.
- Elegir la ubicación disponible.
- Continuar con los pasos de entrega y medio de pago indicados por la plataforma.
- Confirmar la compra.
Qué canciones se podrán escuchar
El concierto incluirá canciones de Detalles, su álbum de estudio más reciente, junto con temas de trabajos anteriores. Entre los clásicos mencionados por la organización aparecen “Ganas”, “Desnuda”, “María” y “Lara”, canciones que forman parte del vínculo de Gotusso con su audiencia.
La propuesta se plantea como un recorrido integral por su obra, después de una etapa marcada por conciertos de cercanía y una búsqueda escénica más performática.
La puesta en escena de “Un Día de Verano”
Para este show en el Teatro Coliseo, Zoe Gotusso trabajará con un equipo creativo integrado por Luciana Acuña en la dirección artística, Mariana Tirantte en escenografía y Tuchi Galán en dirección creativa.
La puesta promete un formato más amplio que el de sus presentaciones recientes, con una escala pensada para el cierre de año en una de las salas porteñas más reconocidas.
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