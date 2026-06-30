Zoe Gotusso cierra 2026 en Buenos Aires: cuándo y dónde toca, cuáles son los precios de las entradas y cómo comprarlas

Zoe Gotusso vuelve a los escenarios porteños con “Un Día de Verano”, el concierto con el que cerrará su gira y despedirá 2026 en Buenos Aires. La cita será el jueves 17 de diciembre, a las 21, en el Teatro Coliseo, con entradas disponibles únicamente a través de Ticketek.

El anuncio llega después de su ciclo de “Pequeños conciertos”, que alcanzó 18 funciones agotadas en el Teatro Margarita Xirgu. Para esta nueva presentación, la cantante y compositora argentina prepara un show de formato renovado y a mayor escala, con canciones de Detalles y clásicos de su repertorio.

Cuándo y dónde toca Zoe Gotusso

¿Cuándo? jueves 17 de diciembre de 2026, a las 21.

jueves 17 de diciembre de 2026, a las 21. ¿Dónde? Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125, CABA.

Precios y beneficios

Zoe Gotusso despide el año con “Un Día de Verano”: el show que llega después de 18 funciones agotadas Gentileza

Entradas desde $40.000. Además, la compra se puede realizar en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de BBVA.

2do Pullman lateral / v. parcial: $40.000

$40.000 1er Pullman central: $50.000

$50.000 1er Pullman lateral / v. parcial: $50.000

$50.000 2do Pullman central: $50.000

$50.000 Superpullman: $60.000

$60.000 Platea fila 21 a 25: $70.000

$70.000 Superpullman central: $70.000

$70.000 Platea fila 11 a 20: $75.000

$75.000 Platea fila 1 a 10: $85.000, agotada

Cómo comprar entradas para Zoe Gotusso

Las entradas están disponibles únicamente por Ticketek. El paso a paso para comprarlas:

Ingresar a Ticketek

Seleccionar la función del jueves 17 de diciembre, a las 21 .

. Elegir la ubicación disponible.

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Qué canciones se podrán escuchar

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El concierto incluirá canciones de Detalles, su álbum de estudio más reciente, junto con temas de trabajos anteriores. Entre los clásicos mencionados por la organización aparecen “Ganas”, “Desnuda”, “María” y “Lara”, canciones que forman parte del vínculo de Gotusso con su audiencia.

La propuesta se plantea como un recorrido integral por su obra, después de una etapa marcada por conciertos de cercanía y una búsqueda escénica más performática.

La puesta en escena de “Un Día de Verano”

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Para este show en el Teatro Coliseo, Zoe Gotusso trabajará con un equipo creativo integrado por Luciana Acuña en la dirección artística, Mariana Tirantte en escenografía y Tuchi Galán en dirección creativa.

La puesta promete un formato más amplio que el de sus presentaciones recientes, con una escala pensada para el cierre de año en una de las salas porteñas más reconocidas.