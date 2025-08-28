Adiós al horno: las bolitas de zanahoria sin TACC ideales para comer como snack a cualquier hora

Se acerca la primavera y si tenés la intención de comer menos alimentos ultraprocesados o carbohidratos para llegar bien al verano, estas bolitas de zanahoria son tus próximas aliadas. Hechas a base de esta hortaliza y con otros ingredientes saludables, es un snack dulce y con efecto de saciedad que podés consumir a cualquier hora. Aprendé cómo hacerlas en simples pasos.

Las bolitas de zanahoria son el snack perfecto si buscás reducir el consumo de hidratos de carbono (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Bolitas de zanahoria sin TACC

Ingredientes:

125 g de zanahoria.

1 cucharadita de estevia (opcional).

125 g de coco rallado.

1 cucharada de leche en polvo.

Coco rallado para rebozar.

Paso a paso:

Hervir las zanahorias peladas y trozadas. Una vez que estén cocidas, pisarlas y formar un puré sin grumos.

peladas y trozadas. Una vez que estén cocidas, pisarlas y formar un puré sin grumos. Cuando esté fría, colocarla en un bowl. Además, agregá la cucharada de estevia, el coco rallado y la leche en polvo. Mezclá hasta obtener una consistencia seca y capaz de amasar.

Formá las bolitas de zanahoria y rebozalas en el coco rallado sobrante.

Refrigerar o dejarlas en una fuente a temperatura ambiente, cubiertas.

Cómo hacer bolitas de zanahoria

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 30 minutos.

Tips adicionales:

En lugar de coco rallado, podés utilizar avena instantánea.

Para hacer más crocante la preparación, poné trozos de nuez picada o almendra.

Beneficios de la zanahoria:

Esta hortaliza es rica en betacarotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A, fundamental para prevenir problemas de visión como la ceguera nocturna y mantener los ojos sanos. Además, es un antioxidante natural, ya que sus betacarotenos y la vitamina C ayudan a combatir los radicales libres, retrasando el envejecimiento celular.