Adiós al horno: las bolitas de zanahoria sin TACC ideales para comer como snack a cualquier hora

Descubrí cómo preparar estos mini manjares que pueden ser un reemplazo de otros alimentos ultraprocesados, tanto en el desayuno como en la merienda

Las bolitas de zanahoria que vas a amar, sin gluten y sin horno
Las bolitas de zanahoria que vas a amar, sin gluten y sin horno

Se acerca la primavera y si tenés la intención de comer menos alimentos ultraprocesados o carbohidratos para llegar bien al verano, estas bolitas de zanahoria son tus próximas aliadas. Hechas a base de esta hortaliza y con otros ingredientes saludables, es un snack dulce y con efecto de saciedad que podés consumir a cualquier hora. Aprendé cómo hacerlas en simples pasos.

Las bolitas de zanahoria son el snack perfecto si buscás reducir el consumo de hidratos de carbono
Las bolitas de zanahoria son el snack perfecto si buscás reducir el consumo de hidratos de carbono

Bolitas de zanahoria sin TACC

Ingredientes:

  • 125 g de zanahoria.
  • 1 cucharadita de estevia (opcional).
  • 125 g de coco rallado.
  • 1 cucharada de leche en polvo.
  • Coco rallado para rebozar.

Paso a paso:

  • Hervir las zanahorias peladas y trozadas. Una vez que estén cocidas, pisarlas y formar un puré sin grumos.
  • Cuando esté fría, colocarla en un bowl. Además, agregá la cucharada de estevia, el coco rallado y la leche en polvo. Mezclá hasta obtener una consistencia seca y capaz de amasar.
  • Formá las bolitas de zanahoria y rebozalas en el coco rallado sobrante.
  • Refrigerar o dejarlas en una fuente a temperatura ambiente, cubiertas.
Cómo hacer bolitas de zanahoria
Cómo hacer bolitas de zanahoria

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 30 minutos.

Tips adicionales:

  • En lugar de coco rallado, podés utilizar avena instantánea.
  • Para hacer más crocante la preparación, poné trozos de nuez picada o almendra.

Beneficios de la zanahoria:

  • Esta hortaliza es rica en betacarotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A, fundamental para prevenir problemas de visión como la ceguera nocturna y mantener los ojos sanos. Además, es un antioxidante natural, ya que sus betacarotenos y la vitamina C ayudan a combatir los radicales libres, retrasando el envejecimiento celular.

