Sin harina ni fritura: cómo hacer los buñuelos de espinaca saludables para este domingo de sol

El menú diario de los argentinos varió con el paso del tiempo e incorporó nuevas recetas para ampliar aún más las posibilidades de consumo, en especial con aquellos ingredientes saludables. Allí es donde a los tradicionales buñuelos de espinaca, algunos reemplazaron los hidratos de carbono con otros productos para ayudar al organismo. Enterate cómo replicar esta nueva tendencia culinaria sin harina ni fritura.

Los buñuelos de espinaca son una versión saludable que aporta nutrientes al organismo (Fuente: Pexels)

Cómo hacer buñuelos de espinaca saludables y en pocos minutos

Ingredientes:

2 atados de espinaca fresca.

2 huevos.

3 cucharadas de avena procesada.

Sal y pimienta a gusto.

1 diente de ajo picado.

100 gramos de queso rallado (cualquiera de la variedad de los duros).

1 cucharadita de aceite.

Paso a paso:

Lavar bien y hervir las espinacas. Una vez que rompa hervor el agua, quitar del fuego y colar. Que la cocción no perdure demasiado o la planta perderá volumen.

Cuando esté tibia, cortar las hojas de la espinaca y colocarlas en un bowl.

Agregar los 2 huevos, la sal, la pimienta y el ajo picado. Revolver.

Añadir el queso rallado y las 3 cucharadas de avena instantánea procesada. Al mismo tiempo encender el horno a 180° C.

. Aceitar una bandeja o fuente donde irán los buñuelos.

Preparar los bollos de espinaca con la mano y colocarlos en el recipiente.

Enviar la preparación al horno hasta que se dore.

Retirar y servir en caliente.

Tiempo de cocción en el horno: 10 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 30 minutos.

Receta de buñuelos de espinaca al horno

Tips adicionales:

Hay quienes evitan hervir la espinaca y directamente cortan sus hojas, las mezclan con huevo, condimento y avena, para luego enviarlas al horno. Es una forma factible y los buñuelos no pierden volumen. Sin embargo, es más difícil crear los bollos con la planta cruda.