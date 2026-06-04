Caro Calvagni mostró la receta para hacer un budín de banana express: 15 minutos de horno y un ingrediente secreto

Caro Calvagni se volvió furor en las redes sociales por enseñar la receta del budín marmolado exprés de banana que hace para después del entrenamiento. Esta opción es perfecta para comer durante la merienda, ya que aporta todos los nutrientes necesarios para recuperar energías. Aprendé cómo replicarlo de forma sencilla y ¡manos a la obra!

El budín exprés de avena es ideal para luego de entrenar (Fuente: Instagram/@soyjuanamolina)

Budín exprés de Caro Calvagni

Ingredientes:

2 bananas pasadas.

2 huevos.

1 pocillo de avena instantánea.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharada de miel.

2 cucharaditas de polvo de hornear.

3 cucharadas de cacao amargo.

Paso a paso:

1 Preparación de la masa

Colocar en un bol las bananas y añadir los huevos.

Agregar la avena, la esencia de vainilla, la miel y el polvo de hornear.

Mixear todo hasta que se forme una pasta homogénea.

Dividir en dos y a una de las preparaciones agregar el cacao.

2 Cocción

Precalentar el horno a 180 °C.

Enmantecar un molde de budín y verter la preparación sin cacao.

Verter la preparación con cacao y mezclar delicadamente para que se note lo marmolado.

Enviar al horno y cocinar durante 15 a 20 minutos.

Retirar y servir tibio.

Receta del budín exprés de banana

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 30 minutos.