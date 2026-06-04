Caro Calvagni mostró la receta para hacer un budín de banana express: 15 minutos de horno y un ingrediente secreto
La pareja de Nicolás Tagliafico enseñó su truco para hacer una merienda saludable y baja en calorías, ideal para comer después de entrenar
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LA NACION
Caro Calvagni se volvió furor en las redes sociales por enseñar la receta del budín marmolado exprés de banana que hace para después del entrenamiento. Esta opción es perfecta para comer durante la merienda, ya que aporta todos los nutrientes necesarios para recuperar energías. Aprendé cómo replicarlo de forma sencilla y ¡manos a la obra!
Budín exprés de Caro Calvagni
Ingredientes:
- 2 bananas pasadas.
- 2 huevos.
- 1 pocillo de avena instantánea.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 cucharada de miel.
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
- 3 cucharadas de cacao amargo.
Paso a paso:
1
Preparación de la masa
- Colocar en un bol las bananas y añadir los huevos.
- Agregar la avena, la esencia de vainilla, la miel y el polvo de hornear.
- Mixear todo hasta que se forme una pasta homogénea.
- Dividir en dos y a una de las preparaciones agregar el cacao.
2
Cocción
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Enmantecar un molde de budín y verter la preparación sin cacao.
- Verter la preparación con cacao y mezclar delicadamente para que se note lo marmolado.
- Enviar al horno y cocinar durante 15 a 20 minutos.
- Retirar y servir tibio.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Tiempo de elaboración total: 30 minutos.
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