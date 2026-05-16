Trufas de chocolate, avena y café: el snack saludable e ideal para acompañar el mate del fin de semana
Se trata de una opción nutritiva, rápida y perfecta para calmar el antojo de algo dulce sin descuidar tu alimentación; descubrí el paso a paso
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A todos nos pasa: llega la tarde y el cuerpo pide algo para el mate. El problema es que las opciones industriales suelen estar repletas de azúcares refinados y conservantes. Para esos momentos en los que buscás una alternativa consciente, pero no querés complicarte la vida en la cocina, estas trufas de avena y café son la solución definitiva.
La magia de esta preparación está en la combinación de sus ingredientes principales. Por un lado, la avena aporta fibra y saciedad, convirtiéndola en una base excelente. Por el otro, el cacao y el café crean una alianza infalible: el café no invade, sino que actúa como un potenciador natural que resalta las notas más profundas del chocolate.
Lo que vas a necesitar
- Avena: 1 taza (entera o molida, según la textura que busques).
- Cacao puro en polvo: 3 cucharadas.
- Café: 1 cucharada (ya sea instantáneo o un chorrito de espresso frío).
- Endulzante natural: 3 cucharadas (miel, jarabe de maple o pasta de dátiles).
- Pasta de maní: 2 cucharadas (o cualquier manteca de frutos secos).
- Sal: una pizca para realzar los sabores.
- Para la cubierta (opcional): coco rallado, extra de cacao o trocitos de chocolate.
El paso a paso: simple y sin complicaciones
- La base: si preferís una textura suave, molé la avena un poco. Si te gusta sentir la textura rústica, usala entera.
- El nexo: en un recipiente amplio, integrá la avena, el cacao, el café, tu endulzante elegido, la pasta de maní y el toque de sal. Amasá con las manos o una espátula hasta lograr una masa compacta.
- El balance: si la mezcla se desgrana, sumá un hilito de café o agua. Si quedó pegajosa, agregá una cucharada más de avena.
- El armado: dale forma de pequeñas esferas con las palmas de las manos.
- El toque final: rebozá las esferas en coco, cacao o frutos secos picados. Llevalas al frío por media hora para que concentren su sabor y ¡listo!
Un secreto culinario: si optás por usar dátiles procesados como endulzante, la consistencia final va a emular la humedad y densidad de un brownie casero. Ahora, ¡A disfrutar!
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