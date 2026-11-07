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Clara, cocinera: “El salmón más rico no se hace a la plancha, sino con tres cucharadas de queso crema, mostaza y pepinillos”

La chef compartió en Instagram una receta de origen francés que permite transformar el salmón en una preparación cremosa y llena de sabor

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La chef brindó un truco para que el salmón quede más sabroso
La chef brindó un truco para que el salmón quede más sabroso(Foto: Pexels)

El salmón es uno de los pescados más elegidos por quienes buscan incorporar proteínas y grasas saludables a su alimentación. Sin embargo, su preparación puede resultar repetitiva para quienes acostumbran cocinarlo al horno o a la plancha. Para salir de las recetas tradicionales, la cocinera Clara, conocida en Instagram como @guinda.guindilla, compartió una alternativa sencilla que combina salmón con queso crema, mostaza y pepinillos.

Se trata de las rillettes de salmón, una preparación de origen francés que se caracteriza por su textura cremosa y su sabor intenso. A diferencia de otras recetas, el pescado se cocina al vapor, se desmenuza y luego se mezcla con distintos ingredientes hasta obtener una pasta ideal para untar.

La rillette es súper fácil de hacer y es ideal para llevar a una cena, ya que la puedes dejar hecha con antelación. Yo la hago muy a ojo, pero te dejo las cantidades orientativas”, explicó la especialista en su publicación.

El salmón puede convertirse en un plato delicioso si es bien condimentado
El salmón puede convertirse en un plato delicioso si es bien condimentado(Foto: Pexels)

Ingredientes

  • Lomos de salmón fresco, 2 unidades.
  • Queso crema, 3 cucharadas generosas.
  • Mostaza a la antigua o de Dijon, 1 cucharada colmada.
  • Pepinillos en vinagre, 5 unidades.
  • Cebolla picada, 2 cucharadas.
  • Jugo de limón, 1 cucharada.
  • Ralladura de limón, ½ cucharadita.
  • Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas.
  • Sal, al gusto.
  • Pimienta negra molida, opcional.
  • Pan o galletas de arroz para acompañar, opcional.
Cocinera explica cómo cocinar el salmón de forma sencilla
Cocinera explica cómo cocinar el salmón de forma sencilla

Preparación

1

Cocinar los lomos

Primero se deben cocinar los lomos al vapor durante 12-15 minutos.

2

Preparar los condimentos

Mientras se cocina la carne, se deben cortar muy finitos los pepinillos y la cebolla. Una vez cortados, mezclar en un bol el queso crema, la mostaza, los pepinillos, el cebollino, el jugo de limón, la ralladura, la sal y la pimienta.

3

Retirar la piel del salmón y desmenuzar

Luego de que esté cocinada la carne, retirar la piel del salmón y desmenuzar muy finito el salmón con la ayuda de un tenedor. Incorporar a la mezcla del bol y remover hasta integrar todos los ingredientes.

4

Pasar la carne condimentada a un frasco de vidrio

Colocar la preparación en un frasco de vidrio, emparejar la superficie con una cuchara y cubrir con aceite de oliva. Tapar el frasco y guardarlo en la heladera durante dos a cuatro horas antes de consumirlo.

5

Servir en un plato y comer

Una vez pasado el tiempo prudencial, servir en un plato y acompañar con pan o galletas de arroz.

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