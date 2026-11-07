Clara, cocinera: “El salmón más rico no se hace a la plancha, sino con tres cucharadas de queso crema, mostaza y pepinillos”

El salmón es uno de los pescados más elegidos por quienes buscan incorporar proteínas y grasas saludables a su alimentación. Sin embargo, su preparación puede resultar repetitiva para quienes acostumbran cocinarlo al horno o a la plancha. Para salir de las recetas tradicionales, la cocinera Clara, conocida en Instagram como @guinda.guindilla, compartió una alternativa sencilla que combina salmón con queso crema, mostaza y pepinillos.

Se trata de las rillettes de salmón, una preparación de origen francés que se caracteriza por su textura cremosa y su sabor intenso. A diferencia de otras recetas, el pescado se cocina al vapor, se desmenuza y luego se mezcla con distintos ingredientes hasta obtener una pasta ideal para untar.

“La rillette es súper fácil de hacer y es ideal para llevar a una cena, ya que la puedes dejar hecha con antelación. Yo la hago muy a ojo, pero te dejo las cantidades orientativas”, explicó la especialista en su publicación.

El salmón puede convertirse en un plato delicioso si es bien condimentado (Foto: Pexels)

Ingredientes

Lomos de salmón fresco, 2 unidades.

Queso crema, 3 cucharadas generosas.

Mostaza a la antigua o de Dijon, 1 cucharada colmada.

Pepinillos en vinagre, 5 unidades.

Cebolla picada, 2 cucharadas.

Jugo de limón, 1 cucharada.

Ralladura de limón, ½ cucharadita.

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas.

Sal, al gusto.

Pimienta negra molida, opcional.

Pan o galletas de arroz para acompañar, opcional.

Cocinera explica cómo cocinar el salmón de forma sencilla

Preparación

1 Cocinar los lomos

Primero se deben cocinar los lomos al vapor durante 12-15 minutos.

2 Preparar los condimentos

Mientras se cocina la carne, se deben cortar muy finitos los pepinillos y la cebolla. Una vez cortados, mezclar en un bol el queso crema, la mostaza, los pepinillos, el cebollino, el jugo de limón, la ralladura, la sal y la pimienta.

3 Retirar la piel del salmón y desmenuzar

Luego de que esté cocinada la carne, retirar la piel del salmón y desmenuzar muy finito el salmón con la ayuda de un tenedor. Incorporar a la mezcla del bol y remover hasta integrar todos los ingredientes.

4 Pasar la carne condimentada a un frasco de vidrio

Colocar la preparación en un frasco de vidrio, emparejar la superficie con una cuchara y cubrir con aceite de oliva. Tapar el frasco y guardarlo en la heladera durante dos a cuatro horas antes de consumirlo.

5 Servir en un plato y comer

Una vez pasado el tiempo prudencial, servir en un plato y acompañar con pan o galletas de arroz.