Cada vez falta menos para que lleguen las festividades de Navidad y Año Nuevo, y una de las comidas frías tradicionales de las mesas argentinas es la ensalada rusa. Aunque la misma es fácil de preparar y lleva muy pocos ingredientes, uno de los problemas recurrentes es conseguir que quede cremosa. Muchas personas optan por ponerle en exceso mayonesa, pero de esta forma se pierde el sabor de la papa, la zanahoria y las arvejas.

Por eso, los expertos en cocina recomiendan sumar algunas cucharadas de yogur griego y jugo de limón. Estos dos ingredientes serían la clave para que la receta tradicional de la abuela quede en perfectas condiciones en estas fiestas.

El consejo de los expertos es poder agregar yogur griego y jugo de limón, como forma de bajar los niveles de mayonesa (Foto: Pexels)

Ingredientes

3 cucharadas de mayonesa.

1 cucharada de yogur griego natural sin azúcar.

Papas.

Zanahorias.

Arvejas.

Sal y pimienta a gusto.

Preparación

Lavar y pelar las papas y las zanahorias : cortarlas en cubos pequeños y de tamaño similar para conseguir una cocción uniforme.

: cortarlas en cubos pequeños y de tamaño similar para conseguir una cocción uniforme. Cocinar las verduras : hervir las papas y las zanahorias en agua hasta que estén tiernas, pero sin que se desarmen. Escurrirlas y dejarlas enfriar.

: hervir las papas y las zanahorias en agua hasta que estén tiernas, pero sin que se desarmen. Escurrirlas y dejarlas enfriar. Incorporar las arvejas : una vez que las verduras estén frías, colocarlas en un recipiente amplio y mezclarlas cuidadosamente.

: una vez que las verduras estén frías, colocarlas en un recipiente amplio y mezclarlas cuidadosamente. Preparar el aderezo cremoso : en otro recipiente, combinar las tres cucharadas de mayonesa con el yogur griego y el jugo de limón. Agregar sal y pimienta a gusto.

: en otro recipiente, combinar las tres cucharadas de mayonesa con el yogur griego y el jugo de limón. Agregar sal y pimienta a gusto. Integrar todos los ingredientes : incorporar el aderezo a las verduras y mezclar con movimientos suaves para evitar que las papas se rompan.

: incorporar el aderezo a las verduras y mezclar con movimientos suaves para evitar que las papas se rompan. Llevar a la heladera: refrigerar la ensalada hasta el momento de servir para que se mantenga fresca y los sabores se integren.