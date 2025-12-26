Las recetas más buscadas por los argentinos para la mesa de navidad y año nuevo

Esta Navidad, miles de familias se volverán a reunir y prepararán una gran mesa para festejar el nacimiento del Niño Jesús o simplemente para celebrar con sus afectos. Con el paso de los años, la tradición ha convertido ciertos platos en clásicos de las fiestas, que no pueden faltar en esta celebración.

En este contexto, muchos argentinos recurren a la web para repasar las recetas o buscar nuevas variantes de esas comidas infaltables en la cena o almuerzo familiar. Con la herramienta Google Trends, es posible visualizar cuáles son las consultas culinarias más populares. Al introducir el término “receta”, la plataforma muestra los resultados más buscados en los últimos siete días, lo que permite presagiar cómo estará compuesta la mesa navideña de los argentinos en 2025.

Vitel toné

El vitel toné es la comida más buscada para la Navidad 2025

Considerado el “rey de la mesa navideña”, su nombre original es vitello tonnato (“ternera atunada”) y surgió en el Piamonte, Italia. Gracias a la inmigración italiana a nuestro país, se volvió tan popular que lo adoptamos como propio y es un infaltable de las fiestas argentinas. Además, es una opción ideal para combatir el calor de verano y evitar prender el horno.

Para su preparación es necesario un corte de carne vacuna, en general peceto, que se cocina lentamente con un caldo de verduras por dos horas. A esto se le agrega su salsa característica, hecha de atún en aceite, anchoas, mayonesa y crema de leche. Debido al sabor delicioso de esta crema, muchos también la vuelcan sobre otros platos, como papines, pechugas o hinojos cocidos.

Matambre

Matambre arrollado para Navidad

Se trata de uno de los cortes más versátiles y populares de la cocina argentina, y en Navidad se luce especialmente en sus versiones frías. Ya sea arrollado, a la pizza o hervido y prensado, es un plato que combina tradición, sabor y practicidad. Como indica su nombre, un trozo pequeño ayuda a saciar el hambre de manera rápida y efectiva.

La preparación más clásica comienza con el matambre vacuno hervido en caldo aromatizado con verduras y especias. Luego se rellena con ingredientes como zanahoria, huevo duro, morrón y espinaca, se enrolla y se cocina nuevamente para que tome forma. Una vez que baje la temperatura, se corta en rodajas y se sirve como entrada, ideal para compartir y sin necesidad de recalentar.

Lengua a la vinagreta

La lengua a la vinagreta es un plato europeo que llegó a la Argentina gracias a la inmigración (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Clásica y rendidora, la lengua a la vinagreta es uno de esos platos tradicionales que reaparece cada diciembre en las búsquedas. De acuerdo con Google Trends, tuvo un 170% de aumento en las consultas de los últimos siete días. También de origen europeo, llegó al país con la inmigración y se consolidó como una opción sabrosa ideal para las mesas navideñas argentinas.

Se elabora a partir de lengua vacuna, que se hierve durante varias horas hasta lograr una textura tierna y luego se pela y corta en rodajas finas. El toque distintivo está en la vinagreta, preparada con aceite, vinagre, ajo, perejil y, en muchas versiones, cebolla y huevo duro.

Huevos rellenos

Receta de los huevos rellenos

Infaltables en las mesas navideñas argentinas, los huevos rellenos son uno de esos clásicos que atraviesan generaciones. Simples, económicos y fáciles de preparar, suelen aparecer como entrada o acompañamiento en reuniones numerosas. Se sirven fríos por lo que se pueden preparar con antelación y conservarlos en la heladera.

La base es sencilla: huevos duros cortados al medio, cuyas yemas se mezclan con mayonesa, mostaza o queso crema. A partir de ahí, las variantes son casi infinitas: atún, jamón, aceitunas, choclo o morrón, según el gusto de cada cocinero. Incluso, muchos deciden teñir los huevos con colorantes naturales o artificiales para darle un toque especial.

Pavlova

La receta de la pavlova tuvo un gran incremento en las búsquedas por las fiestas Gentileza prensa

Con un aumento del 200% en las búsquedas, la pavlova se consolidó como uno de los postres más buscados para las fiestas. Aunque su origen se disputa entre Australia y Nueva Zelanda, en la Argentina se adaptó rápidamente como una alternativa al pan dulce o los turrones, ideal para cerrar una comida abundante.

Se baten las claras de huevos y el azúcar hasta formar un disco de merengue crocante por fuera y suave por dentro, que se hornea a baja temperatura. Una vez frío, se cubre con crema batida y frutas frescas, como frutillas, duraznos o frutos rojos. Su aspecto colorido y su sabor equilibrado entre dulce y ácido la convierten en una de las estrellas del cierre navideño.

Torre de panqueques

La torre de panqueques es una opción fresca y abundante para Navidad (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Colorida, rendidora y muy práctica, se convirtió en una de las preparaciones más buscadas para las fiestas, especialmente entre quienes quieren un plato vistoso sin pasar horas en la cocina. Su formato en capas la hace ideal para compartir y lucirse como entrada en la mesa navideña.

La base son panqueques salados finos, elaborados con harina, huevos y leche, que se intercalan con rellenos variados. Entre los más comunes aparecen el jamón y queso, el queso crema con atún, las verduras ralladas o la mayonesa con huevo duro. Una vez armada la torre, se deja reposar en la heladera para que tome consistencia y se sirve bien fría, lo que la convierte en una aliada perfecta para las altas temperaturas de diciembre.