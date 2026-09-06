Cómo hacer facturas con las tapas de empanada que te sobran

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Las tapas de empanadas que se ofrecen en el mercado en su mayoría están hechas de grasa o manteca y son perfectas para realizar múltiples opciones dulces, por lo que, si te sobró masa de la docena, no las congeles, aprovechá este ingrediente y hacé facturas para compartir durante la tarde de mate. Aprendé cómo y... ¡manos a la obra!
El uso de las tapas compradas te ahorra un paso importante de preparación e incluso evita que ensucies demasiado tu cocina. Además, su cocción es más rápida y hasta la forma puede variar, dependiendo de si son con hojaldre o no.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.