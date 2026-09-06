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LA NACION

Cómo hacer facturas con las tapas de empanada que te sobran

Si te sobra masa, podés hacer diferentes opciones dulces para compartir durante el mate; prestá atención a las recetas y aplicalas en casa

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LA NACION
Cómo hacer facturas con tapas de empanadas
Cómo hacer facturas con tapas de empanadas(Fuente: Pexels)

Las tapas de empanadas que se ofrecen en el mercado en su mayoría están hechas de grasa o manteca y son perfectas para realizar múltiples opciones dulces, por lo que, si te sobró masa de la docena, no las congeles, aprovechá este ingrediente y hacé facturas para compartir durante la tarde de mate. Aprendé cómo y... ¡manos a la obra!

El uso de las tapas compradas te ahorra un paso importante de preparación e incluso evita que ensucies demasiado tu cocina. Además, su cocción es más rápida y hasta la forma puede variar, dependiendo de si son con hojaldre o no.

Varillas dulces

1

Cortar las varillas

  • Con la masa de empanadas de hojaldre podés hacer varillas dulces. Ayudate de un palo de madera para estirar la masa de manera rectangular y sin que pierda demasiado grosor.
  • Formá un rectángulo y cortá tiras rectas.
  • Hacé una trenza compuesta por tres tiras de masa.
2

Cocción

  • Encendé el horno a 200 °C, enmantecá una bandeja y colocá las varillas.
  • Mojá la superficie de las varillas con agua y espolvoreá azúcar.
  • Envialas al horno hasta que queden bien doradas. Una vez listas, dejalas enfriar antes de consumir.
Grisines dulces - @ brian.cocinaa
Grisines dulces - @ brian.cocinaa

Pasteles

1

Armado del pastelito

  • Estirá las tapas de empanadas de hojaldre en forma de cuadrado con ayuda de un palote de madera.
  • Superponé dos tapas y, en el medio de ambas mojá el centro para que se peguen. La forma que deben tener ambas tapas pegadas es la de una estrella.
  • En el centro colocá un cubo de dulce de membrillo o batata y repetí el proceso con otras dos tapas por encima.
2

Cocción

  • Cociná en un horno precalentado a 190 °C y, una vez que estén hechos, retirá y verté almíbar sobre ellos.

Medialunas

1

Preparación de la masa para las medialunas

  • Estirá la masa de tapas de empanadas en forma de rectángulo.
  • Cortá un triángulo.
  • Enrollá desde la base del triángulo hasta la punta y luego cerrá el cilindro en forma de medialuna.
2

Cocción

  • Cociná en un horno precalentado a 190 °C y una vez que estén hechos, retirá y verté almíbar sobre ellos.
Receta de medialunas dulces - @gotadeazucarok
Receta de medialunas dulces - @gotadeazucarok

Cañoncitos

1

Armado de los cañoncitos

  • Envolver con papel aluminio un cilindro por el mismo ancho que las tapas de empanada. Luego envolver el papel aluminio con la tapa de empanada y retirá el objeto que hayas utilizado para darle la forma. Recordá que el papel aluminio permitirá que se cocine con la forma cilíndrica sin que se desarme.
2

Cocción

  • Envía los cañoncitos a un horno precalentado a 200 °C y, una vez que estén hechos y fríos, rellená con dulce de leche y espolvoreá azúcar impalpable sobre ellos.
Receta de cañoncitos - @casirecetas
Receta de cañoncitos - @casirecetas

Pañuelitos de dulce de membrillo

Receta de pañuelitos - @_dulcepauli
Receta de pañuelitos - @_dulcepauli
1

Cortar los pañuelitos

  • A cada tapa de empanada de hojaldre cortala en cuadrados.
  • En el centro colocá un cubo de dulce de membrillo.
  • Pintá la masa descubierta con agua.
2

Cocción

  • Envía los pañuelitos a un horno precalentado a 200 °C. Cuando estén listos retirar y dejar enfriar.
LA NACION