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Cómo preparar tostadas de hojaldre, una opción fácil para una merienda con sabor a casero
Una receta sencilla que requiere pocos ingredientes y está lista en apenas unos minutos; conocé el paso a paso en esta nota
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Para este fin de semana nublado en Buenos Aires, una alternativa es quedarse en casa y preparar algo rico para acompañar el mate. En ese plan aparece una opción sencilla que requiere pocos ingredientes y se puede preparar rápidamente: las tostadas de hojaldre. Crujientes, doradas y versátiles, pueden disfrutarse solas o combinarse con ingredientes dulces o salados, según el gusto de cada uno.
La receta resulta especialmente práctica porque parte de una lámina de masa de hojaldre ya preparada. De esta manera, no es necesario elaborar la masa desde cero y alcanza con cortarla, darle el toque elegido y llevarla al horno. En pocos minutos, el hojaldre toma volumen y adquiere una textura crocante, ideal para una merienda casera.
Cómo preparar tostadas de hojaldre
Para hacer esta receta se necesita una lámina de masa de hojaldre, azúcar y, de manera opcional, canela o algún ingrediente salado para acompañar. También se puede utilizar huevo batido o simplemente un poco de agua para ayudar a que la superficie quede dorada y el azúcar se adhiera.
Paso a paso:
- Cortar la masa: extender la lámina de hojaldre fría sobre papel para horno y cortarla en rectángulos del tamaño deseado.
- Preparar la superficie: pincelar cada pieza con un poco de agua o huevo batido. Para una versión dulce, espolvorear azúcar común por encima y, si se desea, agregar una pizca de canela. Para una alternativa salada, se pueden sumar ingredientes como jamón y queso.
- Llevar al horno: precalentar el horno a 200 °C y colocar las piezas sobre una bandeja cubierta con papel para horno. Cocinar entre 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas, infladas y crujientes.
- Dejar reposar: retirar las tostadas del horno y esperar unos minutos antes de servirlas. Esto permite que terminen de tomar una textura crocante.
- Servir: disfrutar las tostadas solas o acompañarlas con dulce, queso, jamón u otros ingredientes, según la versión elegida.
Con pocos pasos y sin necesidad de preparar una masa casera, estas tostadas de hojaldre son una alternativa práctica para resolver una merienda en casa. Además, permiten variar el sabor con diferentes toppings y aprovechar una tarde de mate, té o café mientras el cielo gris invita a quedarse puertas adentro.