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Cómo preparar chimichurri para pizza: el truco infalible que utilizan todas las pizzerías
Con aceite, ajo, orégano, ají molido y algunos condimentos se puede preparar en pocos minutos el clásico aderezo que potencia el sabor de la muzzarella
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A la hora de hacer pizza casera, cada persona tiene su truco para dejarla como más le gusta. Sin embargo, existe un agregado sencillo que puede aportar ese sabor característico que muchos asocian inmediatamente con las pizzerías de barrio: el chimichurri para pizza.
Aunque el chimichurri se relaciona con el asado, el choripán y otras preparaciones con carne, existe una versión para acompañar pizzas. Es más suave y se prepara con ingredientes que se encuentran en cualquier cocina.
La combinación funciona muy bien con la pizza de muzzarella, aunque también puede utilizarse en otras variantes como la pizza de jamón y morrones. Además, prepararlo lleva apenas unos minutos y no requiere conocimientos especiales de cocina.
El verdadero secreto para conseguir un sabor más intenso no está en incorporar grandes cantidades de condimentos, sino en respetar las proporciones y dejar reposar la preparación durante aproximadamente 30 minutos antes de utilizarla. A continuación te dejamos los ingredientes y el paso a paso para que puedas preparar tu pizza en pocos minutos.
Ingredientes
- Media taza de aceite de girasol
- 1 cucharadita de vinagre de vino
- 1 diente de ajo
- Orégano
- Ají molido
- Pimentón
- Sal
- Pimienta
Paso a paso: cómo hacer el chimichurri casero para pizza
Colocar en un recipiente laminas de ajo pelado
Comenzar por poner las láminas de ajo pelado en un recipiente, sumar un poco de vinagre y aceite.
Condimentar
Agregarle a la mezcla sal, pimienta, ají molido, pimentón y orégano.
Dejar reposar el chimichurri para darle más sabor
Una vez revueltos todos los ingredientes, se recomienda sacar el ajo y dejar reposar por al menos media hora.
Fusionar con el queso muzzarella
Después de dejar reposar, comenzar a pincelar el queso muzzarella.