Cómo preparar chimichurri para pizza: el truco infalible que utilizan todas las pizzerías

A la hora de hacer pizza casera, cada persona tiene su truco para dejarla como más le gusta. Sin embargo, existe un agregado sencillo que puede aportar ese sabor característico que muchos asocian inmediatamente con las pizzerías de barrio: el chimichurri para pizza.

Aunque el chimichurri se relaciona con el asado, el choripán y otras preparaciones con carne, existe una versión para acompañar pizzas. Es más suave y se prepara con ingredientes que se encuentran en cualquier cocina.

La combinación funciona muy bien con la pizza de muzzarella, aunque también puede utilizarse en otras variantes como la pizza de jamón y morrones. Además, prepararlo lleva apenas unos minutos y no requiere conocimientos especiales de cocina.

Aunque el chimichurri suele asociarse con carnes, también sirve para condimentar pizzas Ricardo_Villasenor

El verdadero secreto para conseguir un sabor más intenso no está en incorporar grandes cantidades de condimentos, sino en respetar las proporciones y dejar reposar la preparación durante aproximadamente 30 minutos antes de utilizarla. A continuación te dejamos los ingredientes y el paso a paso para que puedas preparar tu pizza en pocos minutos.

Ingredientes

Media taza de aceite de girasol

1 cucharadita de vinagre de vino

1 diente de ajo

Orégano

Ají molido

Pimentón

Sal

Pimienta

Este truco sencillo sirve para dar más savor a la pizza (Foto: Pexels)

Paso a paso: cómo hacer el chimichurri casero para pizza

1 Colocar en un recipiente laminas de ajo pelado

Comenzar por poner las láminas de ajo pelado en un recipiente, sumar un poco de vinagre y aceite.

2 Condimentar

Agregarle a la mezcla sal, pimienta, ají molido, pimentón y orégano.

3 Dejar reposar el chimichurri para darle más sabor

Una vez revueltos todos los ingredientes, se recomienda sacar el ajo y dejar reposar por al menos media hora.

4 Fusionar con el queso muzzarella

Después de dejar reposar, comenzar a pincelar el queso muzzarella.