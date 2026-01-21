Diego Dávila, maestro pizzero: así se hace la auténtica fugazzeta argentina

La fuggazzeta es la combinación sublime entre la masa de pizza italiana y un proceso de elaboración de estilo argentino que la vuelve una de las preferidas por los comensales en los restaurantes. Por este motivo, Diego Dávila, maestro pizzero, enseñó cuál es la base fundamental para obtener el resultado como un profesional desde casa.

En primer lugar, el experto indicó que el secreto reside en la masa. Para ello es imprescindible trabajar con harina 000, que permite una mejor absorción del agua. Asimismo, el amasado tiene que ser suave, con los pliegues justos. El bollo puede parecer rústico al principio, pero cuando la proteína termina de absorber el líquido y las redes de gluten se formaron, se vuelve un bollo más homogéneo.

La fugazzetta rellena tiene dos capas de masa de pizza hecha al estilo argentino con cebolla y orégano en la superficie Shutterstock

Otro tip imposible de olvidar es que la fugazzeta argentina lleva tres fermentaciones. Primero se relaja la masa por cinco minutos y luego se sigue el proceso con pliegues y bollos hasta alcanzar el volumen y elasticidad necesarios.

Cuando se arma la fugazzeta en el molde, se deja descansar en la tercera fermentación. Ya con el queso y la cebolla. Esto demora tiempo, pero la meta es lograr un plato de alto nivel.

Fugazzeta argentina en casa

Ingredientes:

500 g de harina 000.

20 g de levadura.

300 cc de agua.

1 cucharadita de sal al ras.

3 cebollas medianas.

300 g de mozzarella.

300 g de queso cuartirolo.

Paso a paso:

1 Fermentación

En un bol colocá 80 cc de agua tibia y disolvé la levadura con una cucharadita de azúcar. Esperá 10 minutos.

2 Preparación del bollo

Sobre la mesada volcá la harina (reservá 50 g) y hacé una corona en el centro.

Esparcí la cucharadita de sal.

Incorporá el agua fermentada en el centro de la corona y formá el bollo poco a poco.

Añadí el agua que sea necesaria hasta lograr una consistencia húmeda y uniforme.

Cubrí con un repasador de tela y esperá cinco minutos.

Espolvoreá harina y amasá suave hasta lograr el bollo elástico.

Dejá reposar.

3 Precocción

Cortá las cebollas en Juliana y los dos tipos de queso.

Dividí el bollo en dos. La primera parte coloca en el molde para pizza previamente aceitado.

Estiralo para cubrir el círculo.

Añadí una mitad de los dos quesos cortados. Estirá el bollo que quedó suelto del mismo tamaño que el molde y cubrí la preparación.

Arriba colocá la cebolla, el aceite, el orégano y el queso restante.

Dejá reposar de 20 a 30 minutos.

4 Cocción

Precalentá el horno a 180 °C. Colocá el molde de la pizza y cociná la fugazzeta.

Cuando esté lista, retirá y serví en porciones.

Receta simple de la fugazzeta rellena

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de preparación: 1 hora aproximadamente.