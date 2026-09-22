Cómo preparar un delicioso budín de banana: queda esponjoso y lleva pocos ingredientes

El budín de banana es un clásico dentro de la cocina para realizar en casa, y las recetas son muchas. Algunas llevan chocolate, frutos secos o diferentes coberturas, mientras que otras apuestan por una preparación sencilla para aprovechar las bananas maduras que quedaron en la cocina.

Esta versión se prepara con pocos ingredientes y tiene un truco práctico para medir las cantidades: se utiliza un pote chico de crema de leche de 200 ml como referencia. Con ese mismo recipiente se calcula la harina y el azúcar, por lo que no es necesario contar con una balanza para preparar la mezcla.

El resultado es un budín esponjoso, húmedo y con un marcado sabor a banana, ideal para servir durante la merienda y acompañar con mate, café o té.

Ingredientes:

200 ml de crema de leche

300 g de harina leudante

320 g de azúcar

2 huevos

2 bananas maduras

50 g de manteca o 50 ml de aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

Suave, húmedo y esponjoso: cómo preparar un budín de banana casero (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Paso a paso:

Preparar la mezcla.

Pelar las bananas y pisarlas con un tenedor hasta obtener un puré. En un recipiente, colocar los huevos, la crema de leche, la manteca previamente derretida o el aceite y la esencia de vainilla. Incorporar las bananas y mezclar hasta integrar.

Incorporar los ingredientes secos.

Agregar el azúcar y mezclar bien. Luego incorporar de a poco la harina hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos. En la receta original, estas cantidades se calculan utilizando como referencia el pote de crema de 200 ml: tres medidas de harina y dos de azúcar.

Preparar el molde.

Enmantecar y enharinar un molde para budín. Volcar allí la preparación y distribuirla de manera pareja.

Llevar al horno.

Cocinar en horno precalentado a temperatura media hasta que la superficie esté dorada y el interior cocido. Para comprobarlo, introducir un palillo en el centro: debe salir limpio o con algunas migas, pero sin restos de masa líquida.

Dejar enfriar.

Retirar el budín del horno y dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Una vez frío, cortar en porciones y servir.

Con una preparación sencilla y pocos ingredientes, este budín de banana es una opción práctica para tener algo casero y dulce para la merienda. Además, permite aprovechar las bananas maduras y adaptar la receta con ingredientes que suelen estar disponibles en casa.