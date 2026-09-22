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Cómo preparar un delicioso budín de banana: queda esponjoso y lleva pocos ingredientes
Una preparación casera y fácil que permite aprovechar las bananas maduras y se puede preparar con ingredientes que suelen estar en casa
- 3 minutos de lectura'
El budín de banana es un clásico dentro de la cocina para realizar en casa, y las recetas son muchas. Algunas llevan chocolate, frutos secos o diferentes coberturas, mientras que otras apuestan por una preparación sencilla para aprovechar las bananas maduras que quedaron en la cocina.
Esta versión se prepara con pocos ingredientes y tiene un truco práctico para medir las cantidades: se utiliza un pote chico de crema de leche de 200 ml como referencia. Con ese mismo recipiente se calcula la harina y el azúcar, por lo que no es necesario contar con una balanza para preparar la mezcla.
El resultado es un budín esponjoso, húmedo y con un marcado sabor a banana, ideal para servir durante la merienda y acompañar con mate, café o té.
Ingredientes:
- 200 ml de crema de leche
- 300 g de harina leudante
- 320 g de azúcar
- 2 huevos
- 2 bananas maduras
- 50 g de manteca o 50 ml de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso:
- Preparar la mezcla.
Pelar las bananas y pisarlas con un tenedor hasta obtener un puré. En un recipiente, colocar los huevos, la crema de leche, la manteca previamente derretida o el aceite y la esencia de vainilla. Incorporar las bananas y mezclar hasta integrar.
- Incorporar los ingredientes secos.
Agregar el azúcar y mezclar bien. Luego incorporar de a poco la harina hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos. En la receta original, estas cantidades se calculan utilizando como referencia el pote de crema de 200 ml: tres medidas de harina y dos de azúcar.
- Preparar el molde.
Enmantecar y enharinar un molde para budín. Volcar allí la preparación y distribuirla de manera pareja.
- Llevar al horno.
Cocinar en horno precalentado a temperatura media hasta que la superficie esté dorada y el interior cocido. Para comprobarlo, introducir un palillo en el centro: debe salir limpio o con algunas migas, pero sin restos de masa líquida.
- Dejar enfriar.
Retirar el budín del horno y dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Una vez frío, cortar en porciones y servir.
Con una preparación sencilla y pocos ingredientes, este budín de banana es una opción práctica para tener algo casero y dulce para la merienda. Además, permite aprovechar las bananas maduras y adaptar la receta con ingredientes que suelen estar disponibles en casa.