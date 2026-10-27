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LA NACION

Dedos de bruja: la receta de Halloween ideal para compartir con los más chicos

Descubrí cómo realizar esta opción dulce para celebrar en familia y con amigos la Noche de Brujas sin gastar mucho dinero; poné a funcionar tu creatividad

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LA NACION
Dedos de bruja perfectos para hacer en Halloween
Dedos de bruja perfectos para hacer en Halloween(Fuente: Maria lunarillos)

Este sábado 31 de octubre se celebra Halloween y de seguro muchos chicos querrán salir en busca de caramelos y chocolates, como la tradición típica en los Estados Unidos. Sin embargo, en casa también podés ambientar esta fecha con unos ricos dedos de bruja, una opción rápida y creativa para compartir con tu familia y amigos. ¡Manos a la obra!

Aprendé cómo hacer dedos de bruja para Halloween
Aprendé cómo hacer dedos de bruja para Halloween(Fuente: Pexels)

Cómo hacer los dedos de bruja para Halloween

Ingredientes:

  • 225 g de manteca ablandada a temperatura ambiente.
  • 175 g de azúcar.
  • 1 huevo a temperatura ambiente.
  • 1/2 cdta. de esencia de vainilla.
  • 2 g de sal.
  • 425 g de harina leudante.
  • 24 almendras enteras.
  • Colorante rojo.

Paso a paso:

1

Preparación de la masa

  • En un bol agregá la manteca, el huevo, el azúcar y la vainilla.
  • En otro bol mezclá la harina leudante y la pizca de sal.
  • Incorporá los sólidos a los líquidos y homogeneizá todo.
  • Una vez que termines, dejá reposar unos minutos la masa.
2

Armar los dedos

  • Estirá la masa hasta lograr un grosor de un centímetro.
  • Cortá la masa en forma de dedos.
  • Colocá cada dedo en una bandeja para horno forrada con papel manteca.
  • Añadí en cada punta de los dedos una lámina de almendra y pincelá con colorante rojo.
  • Enviá a cocción en un horno precalentado a 170 °C.
  • Cuando estén hechas, retirá y dejá enfriar.
Receta de los dedos de bruja para Halloween - @cathydenis
Receta de los dedos de bruja para Halloween - @cathydenis
  • Tiempo de cocción: 20 a 25 minutos.
  • Tiempo de preparación total: 40 minutos.

Tips adicionales:

  • Jugá con tu imaginación. Rallá chocolate negro sobre los dedos antes de que se enfríe la masa, esto genera la apariencia de lunares en los dedos.
LA NACION
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