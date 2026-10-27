Dedos de bruja: la receta de Halloween ideal para compartir con los más chicos

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Este sábado 31 de octubre se celebra Halloween y de seguro muchos chicos querrán salir en busca de caramelos y chocolates, como la tradición típica en los Estados Unidos. Sin embargo, en casa también podés ambientar esta fecha con unos ricos dedos de bruja, una opción rápida y creativa para compartir con tu familia y amigos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
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Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.