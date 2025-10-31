Recetas para Halloween: dedos monstruosos de chocolate en 15 minutos

El 31 de octubre es una fecha especial para los niños, quienes suelen tener fiestas de disfraces o reuniones con amigos bajo la temática de Halloween, ya que en la Argentina no se celebra como en los Estados Unidos. Para ambientar tu casa con temática de fantasmas, te proponemos crear dedos de chocolate y así compartir un momento especial con tus hijos sin gastar demasiado tiempo ni dinero.

Los dedos tenebrosos de chocolate son una buena opción para ambientar tu casa durante la fiesta de Halloween (Fuente: Nestlé cocina)

Recetas para una noche tenebrosa: los dedos dulces monstruosos

Ingredientes:

1 tableta de chocolate blanco para derretir.

60 g de grisines.

12 almendras laminadas.

Colorante de repostería verde o rojo.

Paso a paso:

1 Fundición del chocolate

Derretí el chocolate blanco a baño María en un recipiente apto para soportar temperaturas altas.

en un recipiente apto para soportar temperaturas altas. Cuando esté fundido volcá unas gotitas de colorante, verde o rojo .

. Revolvé hasta lograr el color deseado.

Retirar del calor.

2 Armar los dedos

Bañar la mitad de los grisines con chocolate.

Dejá que se seque sobre una bandeja cubierta con papel vegetal.

Sobre el extremo colocar una lámina de almendra para simular la uña.

Con un cuchillo hacer las marcas del nudillo.

Llevar a la heladera hasta que el chocolate quede duro.

Servir en un frasco.

Tiempo de preparación total: 15 minutos.

