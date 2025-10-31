LA NACION

Recetas para Halloween: dedos monstruosos de chocolate en 15 minutos

Llega la Noche de Brujas, ideal para aprender cómo realizar esta idea dulce para ambientar tu casa con temática tétrica

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Aprendé cómo hacer dedos monstruosos para Halloween
Aprendé cómo hacer dedos monstruosos para Halloween(Fuente: Pexels)

El 31 de octubre es una fecha especial para los niños, quienes suelen tener fiestas de disfraces o reuniones con amigos bajo la temática de Halloween, ya que en la Argentina no se celebra como en los Estados Unidos. Para ambientar tu casa con temática de fantasmas, te proponemos crear dedos de chocolate y así compartir un momento especial con tus hijos sin gastar demasiado tiempo ni dinero.

Los dedos tenebrosos de chocolate son una buena opción para ambientar tu casa durante la fiesta de Halloween
Los dedos tenebrosos de chocolate son una buena opción para ambientar tu casa durante la fiesta de Halloween(Fuente: Nestlé cocina)

Recetas para una noche tenebrosa: los dedos dulces monstruosos

Ingredientes:

  • 1 tableta de chocolate blanco para derretir.
  • 60 g de grisines.
  • 12 almendras laminadas.
  • Colorante de repostería verde o rojo.

Paso a paso:

1

Fundición del chocolate

  • Derretí el chocolate blanco a baño María en un recipiente apto para soportar temperaturas altas.
  • Cuando esté fundido volcá unas gotitas de colorante, verde o rojo.
  • Revolvé hasta lograr el color deseado.
  • Retirar del calor.
2

Armar los dedos

  • Bañar la mitad de los grisines con chocolate.
  • Dejá que se seque sobre una bandeja cubierta con papel vegetal.
  • Sobre el extremo colocar una lámina de almendra para simular la uña.
  • Con un cuchillo hacer las marcas del nudillo.
  • Llevar a la heladera hasta que el chocolate quede duro.
  • Servir en un frasco.
Receta de Halloween: dedos tenebrosos
Receta de Halloween: dedos tenebrosos

Tiempo de preparación total: 15 minutos.

Tips adicionales:

  • Podés utilizar diferentes barras de chocolate para hacer dedos de diferentes colores.
  • Jugá con tu imaginación. Rallá chocolate negro sobre los grisines antes de que el chocolate blanco se seque, esto genera la apariencia de lunares en los dedos.
LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. La receta exprés de tomates con queso listos en 20 minutos
    1

    Receta exprés: la guía rápida para preparar tomates al horno con queso

  2. Sin harina ni azúcar: cómo preparar un brownie saludable
    2

    Sin harina ni azúcar: cómo preparar un brownie de chocolate saludable

  3. Cuál es la mejor carne para hacer hamburguesas caseras
    3

    Cuál es la mejor carne para hacer hamburguesas caseras

  4. La pizza frita que es furor en Nápoles y podés replicar en casa
    4

    Sin horno: la pizza frita que es furor en Nápoles y podés replicar en casa

Cargando banners ...