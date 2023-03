Receta de Café con leche de calabaza

Ingredientes Leche de almendras sin azúcar, 3 tazas

Crema de leche, 30 cc

Puré de calabaza, 1/3 taza (100 g)

Edulcorante, a gusto

Esencia de vainilla, 1 cucharadita

Especias para calabaza, a gusto

Sal, 1 pizca

Shots de café expreso, 4 Preparación Agregue todos los ingredientes, excepto el espresso, a una licuadora y mezcle hasta que estén bien combinados. Una vez combinados, agregue la mezcla de calabaza a una olla pequeña y hierva, batiendo la mezcla ocasionalmente mientras se calienta. Reduzca el fuego a bajo y prepare el café espresso. Agregue la mezcla de especias de calabaza en una taza de café y use un vaporizador para crear una buena cantidad de espuma en la taza. Vierta 1 tiro de espresso y mezcle. Cubra con crema batida y más especias de calabaza, y sirva.

Un café con leche de calabaza es la bebida de otoño por excelencia. Es caliente, reconfortante y especiado, una taza humeante que calienta el cuerpo y el espíritu en un día frío. La bebida conocida como pumpkin spice latte la popularizó fuera de Norteamérica un famosa cadena de cafeterías y ahora no hay otoño sin ella. Pero no es todo lo saludable que debería ser, ya que para hacerla se utiliza una mezcla de calabaza azucarada prefabricada para hacer el café con leche. Dicho esto, esta receta casera de latte de especias de calabaza es muy fácil de hacer, y tan deliciosa como la de la cafetería. Está hecha con un verdadero puré casero de calabaza y no con sustitutos industrializados.

Tips para hacer el café con leche de calabaza

Entonces, para hacer este saludable café con leche de calabaza necesitarás una licuadora, una olla pequeña y un vaporizador (para espumar la leche).

necesitarás una licuadora, una olla pequeña y un vaporizador (para espumar la leche). Guarde las sobras del café con leche de calabaza o pumpkin spice latte en un frasco hermético y podrá conservarlo fresco en la heladera durante varios días. ¡Así podrás tener un café con leche casero con especias de calabaza cuando quieras!

Por LA NACION recetas