Ingredientes Para el fermento Levadura seca, 1 sobre

Miel, 1 cucharada

Leche/Bebida vegetal, 120cc Para la masa Harina integral, 350 g

Harina de avena, 150 g

Azúcar rubia, 200 g

Sal, 1 pizca

Huevos, 2

Extracto de vainilla, 1 chorrito

Extracto de malta, 1 cucharadita

Esencia de pan dulce, 2 cucharaditas

Aceite de coco, 3 cucharadas

Leche/Bebida vegetal, 120 cc

Harina integral extra, c/n para amasar Para el relleno Frutas secas, a gusto

Frutas glaseadas, a gusto

O

Chips de chocolate, a gusto

Coco, a gusto Preparación Preparar el fermento, tapar y dejar reposar hasta que duplique el volumen. Mezclar las harinas con el azúcar y la sal en la mesada. Hacer un espacio en el centro para agregar los huevos, el extracto de vainilla y de malta, la esencia de pan dulce, el aceite de coco y el fermento ya listo. Amasar hasta incorporar todos los ingredientes. Si es necesario agregar leche. Tapar y dejar como mínimo 1 hora en un lugar cálido hasta que la masa duplique su volumen. Una vez que duplicó, estirar la masa y poner en el centro el relleno elegido. Plegar la masa de a poco, tapando el relleno. Luego amasar hasta que todo el relleno se haya mezclando con la masa. Partir la masa a la mitad y ponerla en 2 moldes de pan dulce de 500 grs. Dejar levar por 2 horas y luego llevar al horno a 180°C por 25/30 minutos. Dejar enfriar y servir en porciones.

El pan dulce integral es una buena forma de cocinar el pan dulce. Esta opción para Año Nuevo se hace con ingredientes integrales y, de ese modo, más lleno de fibra. En general se considera que nutricionalmente las harinas integrales resultan más saludables para el organismo porque contienen fibra y son de absorción más lenta, de modo que el pan dulce integral casero resulta una buena opción para sumar en la mesa dulce. Stefanía Savoia, licenciada en nutrición, miembro del Departamento de Nutrición de la cadena de tiendas de alimentos naturales New Garden, comparte esta receta de pan dulce integral, ideal para ofrecer a quienes no consumen harinas refinadas o llevan adelante una alimentación vegetariana. La receta de pan dulce integral casero demanda 3 horas de leudado y rinde 2 pan dulces de 500 g cada uno.

Tips

Opcional: pintar con huevo el pan dulce integral antes de ponerlo al horno.

antes de ponerlo al horno. La receta de cualquier pan dulce lleva varias horas ya que la fermentación de la masa tiene que ser lenta; eso es lo que otorga al pan dulce la esponjosidad que le caracteriza, además de humedad y concentración de sabores.

lleva varias horas ya que la fermentación de la masa tiene que ser lenta; eso es lo que otorga al pan dulce la esponjosidad que le caracteriza, además de humedad y concentración de sabores. El motivo por el que no figuran las cantidades de los ingredientes del relleno del pan dulce integral casero es porque no hay una regla fija: el tipo de relleno y cuánto tiene depende de los gustos personales. La masa soporta hasta la mitad de su peso en relleno. Es la única regla para tener en cuenta.

Por LA NACION recetas