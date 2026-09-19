El secreto de los chefs más destacados para elevar los huevos rellenos: acidez y textura

Los huevos rellenos son un clásico versátil para cualquier picada o cena rápida. Aunque la mayonesa es indispensable, grandes referentes de la gastronomía coinciden en un truco fundamental para marcar la diferencia.

Los huevos rellenos son un clásico versátil para cualquier picada o cena rápida IA

“El mejor relleno para los huevos es aquel que incluye un punto de acidez en la mayonesa, ya sea añadiendo pepinos o mostaza”, explicó el chef español Martín Berasategui en el medio XLSemanal. Esta combinación equilibra la grasa y potencia el sabor.

Por su parte, José Andrés, también profesional de la cocina, señaló en su espacio The Longer Tables que los mejores ejemplares incorporan mostaza, toque picante y pimentón. En la misma línea, Dani García, destacado cocinero español, propuso en el ciclo Hacer de comer de RTVE mezclar las yemas con atún, mostaza y mayonesa casera.

Respecto a la consistencia, evitar el exceso de licuado resulta vital. A raíz de esto, José Andrés aconsejó mantener cierta textura para distinguir el atún y la yema. En tanto, García sugirió desmenuzar parte del alimento mediante un colador para sumar finas migas por encima.

“El mejor relleno para los huevos es aquel que incluye un punto de acidez en la mayonesa, ya sea añadiendo pepinos o mostaza”, explicó Martín Berasategui Cocina Casera

Otro aspecto clave recae en la preparación de la mayonesa. García caramelizó pimientos del piquillo antes de integrarlos, aplicando una técnica precisa: “El truco es no echar el aceite hasta que el pimiento haya soltado el agua, solo entonces añadimos la grasa”.

Finalmente, el pelado deja de ser un problema gracias a dos consejos prácticos. García aconsejó hervir agua con abundante sal para facilitar el desprendimiento de la cáscara, mientras que José Andrés aconsejó un baño de hielo inmediato tras la cocción para frenar el calor y mantener las claras intactas.