Huevos rellenos: la receta “alocada” para hacer en Navidad y sorprender a la familia
Seguí el paso a paso, para lograr un tipo de plato diferente y llamativo que dejará atónitos a tus seres queridos y te hará ver como un chef profesional
La Navidad en la Argentina tiene un menú clásico que va desde el asado hasta la ensalada rusa típica, pero también se incluye el pionono, la lengua a la vinagreta o el vitel toné. Dentro de los tradicionales también hay una entrada que sirve para agasajar a los invitados mientras se espera el plato fuerte, los huevos rellenos. Si este año te toca recibir a tu familia en casa y querés sorprenderlos con algo sin igual, replicá la siguiente receta que te hará quedar como un chef profesional.
Huevos rellenos violetas: una receta diferente para Navidad
Ingredientes:
- 5 huevos (preferiblemente de campo).
- 2 tazas de agua.
- 1 cucharadita de sal gruesa.
- 1 remolacha.
- 2 cucharadas de mayonesa.
- Sal c/n.
- Perejil o ciboulette picado.
- 1 taza de vinagre de alcohol.
Paso a paso:
Cocción de los huevos
- Cocinar los huevos en una olla con agua a fuego alto. Cuando rompa hervor, disminuir la temperatura y esperar 10 minutos.
- Cuando estén listos, pasar los huevos por agua bien fría para cortar la cocción.
- Pelar los huevos y reservar.
Para encurtir
- Pelar y cortar la remolacha.
- Colocar los trozos de remolacha en una olla con las dos tazas de agua fría, la taza de vinagre y la sal. Hervir 10 minutos y dejar enfriar.
- Una vez fría el agua, colocar dentro los huevos y llevar a la heladera por 12 horas.
Preparación de los huevos rellenos
- Luego del tiempo transcurrido secar los huevos y cortar por la mitad. Retirar las yemas.
- En un bol pisar y mezclar la yema con la mayonesa, el perejil y la pizca de sal.
- Rellenar los huevos con la crema formada.
- Decorar con ciboulette o perejil picado.
- Conservar en la heladera los huevos cubiertos hasta el momento de servir.
Tiempo de cocción: 25 minutos.
Tiempo de preparación toral: 12 horas y 35 minutos.
