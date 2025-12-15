Huevos rellenos: la receta “alocada” para hacer en Navidad y sorprender a la familia

La Navidad en la Argentina tiene un menú clásico que va desde el asado hasta la ensalada rusa típica, pero también se incluye el pionono, la lengua a la vinagreta o el vitel toné. Dentro de los tradicionales también hay una entrada que sirve para agasajar a los invitados mientras se espera el plato fuerte, los huevos rellenos. Si este año te toca recibir a tu familia en casa y querés sorprenderlos con algo sin igual, replicá la siguiente receta que te hará quedar como un chef profesional.

Aprendé el sencillo truco para volver violetas tus huevos rellenos y sorprender a la familia (Fuente: Facebook - Cocinar en casa)

Huevos rellenos violetas: una receta diferente para Navidad

Ingredientes:

5 huevos (preferiblemente de campo).

2 tazas de agua.

1 cucharadita de sal gruesa.

1 remolacha.

2 cucharadas de mayonesa.

Sal c/n.

Perejil o ciboulette picado.

1 taza de vinagre de alcohol.

Paso a paso:

1 Cocción de los huevos

Cocinar los huevos en una olla con agua a fuego alto. Cuando rompa hervor, disminuir la temperatura y esperar 10 minutos.

Cuando estén listos, pasar los huevos por agua bien fría para cortar la cocción.

Pelar los huevos y reservar.

2 Para encurtir

Pelar y cortar la remolacha.

Colocar los trozos de remolacha en una olla con las dos tazas de agua fría, la taza de vinagre y la sal. Hervir 10 minutos y dejar enfriar.

Una vez fría el agua, colocar dentro los huevos y llevar a la heladera por 12 horas.

3 Preparación de los huevos rellenos

Luego del tiempo transcurrido secar los huevos y cortar por la mitad. Retirar las yemas.

En un bol pisar y mezclar la yema con la mayonesa, el perejil y la pizca de sal.

Rellenar los huevos con la crema formada.

Decorar con ciboulette o perejil picado.

Conservar en la heladera los huevos cubiertos hasta el momento de servir.

Receta de los huevos rellenos

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de preparación toral: 12 horas y 35 minutos.