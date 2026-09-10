El truco para hacer papas fritas caseras crocantes e idénticas a las de paquete

Las papas fritas que vienen en paquetes comerciales suelen volverse muy adictivas por su intenso sabor, sus diferentes gustos y la gran cantidad de sal y conservantes que traen. Sin embargo, las mismas pueden cocinarse en el hogar y de forma mucho más saludable para el organismo.

Aunque muchos creen que la fritura es lo que marca la diferencia, los chefs explican que lo más importante es prestar atención al grosor del corte, la eliminación del almidón y la temperatura del aceite. A continuación te dejamos una forma sencilla para preparar papas fritas y que te queden más ricas que las del paquete.

Las papas fritas de paquete pueden cocinarse desde la comodidad del hogar (Foto: Pexels)

Ingredientes

2 papas grandes

Aceite neutro para freír

Sal fina a gusto

Agua fría

Preparación

1 Pelar y lavar las papas

El primer paso para preparar papas fritas es lavar las papas para eliminar los restos de tierra y otros microbios que puedan contener. Luego, se deben pelar por completo.

2 Cortar las papas en láminas muy finas

Para que las papas sean ricas y crujientes, deben cortarse en láminas de tan solo uno o dos milímetros de grosor. Los expertos recomiendan utilizar una mandolina para que sea más sencillo.

Se recomienda cortar las papas en láminas pequeñas para que queden crujientes (Foto: Pexels)

3 Dejarlas reposar en agua

Durante quince minutos las papas deben dejarse reposar en agua. Esto ayuda a retirar el exceso de almidón, lo que permitirá tener una papa crujiente y no apelmazada.

4 Escurrir las papas y secarlas muy bien

Luego de los quince minutos de espera, con un repasador limpio o un papel se deben secar las papas con mucho cuidado. Cuanto menor sea la humedad que tengan, mejor quedará el resultado final.

5 Calentar el aceite

Antes de poner las papas a cocinar, se debe calentar el aceite a unos 170-180 °C.

¿Cómo cocinar papas fritas como las del paquete?

6 Freir las papas

A veces, por el apuro, muchas personas ponen a freír un puñado de papas enorme. Los cocineros recomiendan que las papas sean freídas por tandas para que no se amontonen. De esta manera también puede notarse su cocción de mejor manera. Se deben sacar solo cuando se las note doradas y crujientes.

7 Retirarlas con una espumadera

Antes de retirar las papas del aceite, se recomienda tener los utensilios a mano y un plato con papel para escurrir el excedente de aceite. Con una espumadera, levantarlas poco a poco y colocarlas en el plato.

La sal y otros condimentos a gusto se recomiendan sumar cuando las papas ya estén más frías.