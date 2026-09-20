Francis Mallmann, chef: “La entraña se asa con la parrilla sobre las brasas”

El frío dejó la Argentina y los días soleados se prestan para encender la parrilla y preparar un tradicional asado argentino. Antes que te tomes el tiempo de encender el fuego, Francis Mallmann hizo una recomendación a los parrilleros para hacer que la entraña resulte sabrosa y jugosa. Enterate de cuál es su secreto para replicarlo en casa.

Mallmann es uno de los chefs más famosos de nuestro país, con un club de seguidores que a diario prestan atención a sus técnicas sobre las brasas para alcanzar su nivel culinario.

Según Francis Mallmann para hacer una buena entraña se recomienda cocinarla dos minutos d ecada lado sobre las brasas (Fuente: Pexels)

Durante el lanzamiento de una línea de cortes selectos, el chef dio a conocer una serie de trucos que deben respetarse antes y durante el asado. “La entraña se asa con la parrilla sobre las brasas. Recomiendo dos minutos de cada lado. Cuando un lado adquiere crocancia, debe darse vuelta de inmediato”, destacó como una de sus principales sugerencias, según indicó Emol.

Además, añadió un consejo extra referido al lomo veteado: “Se corta de 4 centímetros. Es un corte con poco marmolado, por lo que se cocina muy despacio para que quede tierno. Recomiendo 10 minutos de cada lado y a 50 centímetros de las brasas. Si se logra ver la grasa infiltrada, simulando al mármol, es sinónimo de sabor”.

Por último, sobre el lomo liso, mencionó: “Hay que hacerlo muy despacio y, por supuesto, sin limpiarlo. La grasa se derrite durante la cocción y da mucho sabor. Si se corta en bifes, que sean de 3 centímetros, hacerlo vuelta y vuelta por seis minutos cada lado. Todo esto a 40 centímetros de las brasas”.