Los chefs se plantan: el truco definitivo para hacer papas al horno crocantes con poco aceite

Las papas crocantes hechas al horno son un desafío para todo el mundo, desde el tiempo que demoran en cocinarse hasta lograr que no se peguen en la fuente y que queden realmente crocantes. Por este motivo, los cocineros hallaron una fórmula que es ideal para cocinar este tubérculo y que quede dorado por fuera y suave por dentro. Aprendé cómo hacerlo y ¡manos a la obra!

Antes de llevar a la práctica este truco culinario, es necesario remojar las papas en agua bien fría y durante un buen tiempo. Este proceso contribuye a quitar el almidón y que esto no provoque en la exposición al calor que el tubérculo se pegue o desarme.

Para que las papas crocantes no se peguen es necesario quitarles el almidón (Fuente: Pexels)

Luego, es necesario tener en cuenta que la cocción demora más de 20 minutos, por lo que dedicarle tiempo a la preparación dará como resultado un buen producto final.

Papas crocantes: el método para que no se peguen y salgan bien doradas

Ingredientes:

1 kg de papas.

Aceite de oliva virgen extra o de girasol.

Sal al gusto.

Paso a paso:

1 Remoción del almidón

Lavar bien las papas y cepillar las cáscaras.

Cortarlas en cubos grandes y medianos.

Dejarlas en un bol con agua bien fría durante 10 minutos.

Enjuagar y volver a dejarlas en agua fría por otros 10 minutos.

2 Cocción

En una fuente para horno, verter un chorro de aceite de oliva o girasol.

Enviar al horno a que se caliente por 10 minutos a una temperatura de 180 °C.

Una vez listo, colocar las papas en la fuente y cocinar durante 20 minutos.

Luego retirar del horno, dar vuelta a las papas y despegarlas del fondo.

Añadir sal al gusto.

Devolver la fuente al horno y cocinar por 10 minutos.

Retirar y mezclar nuevamente. Repetir el proceso una vez más.

Una vez que las papas estén crocantes, servir en caliente en una cazuela.

Receta de papas crocantes - @galucocina

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.

Tips adicionales: En el momento en que se añade la sal a las papas, también podés agregar orégano o cualquier otra hierba que aporte sabor.