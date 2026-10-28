Jordi Cruz, chef, sobre la pizza sin gluten: “75 gramos de zanahoria y 150 de pechuga de pollo”

La pizza es uno de los platos más famosos de Italia, con aceptación en la mayoría de los países del mundo. La base de su composición es la harina de trigo, pero no todos pueden consumirla o, en ciertos casos, no resulta tan saludable. Por ello, el chef Jordi Cruz ideó una receta simple sin este ingrediente y lo reemplazó por otros ricos en proteínas y azúcares naturales.

“¿Conocen esa pizza que se hace solo con pechuga de pollo, con tomatito, queso y demás, que es una pizza sin gluten, una pizza divertida?”, le preguntó a sus miles de seguidores en TikTok. Resulta que el español es famoso en esta red social, donde a diario sube contenido gastronómico para enseñarles a los usuarios.

Jordi Cruz hace una pizza sin harina

“A esta receta la miraba con cierto escepticismo. Pero la probé un día, por curiosidad, y ya una vez que la probé, le hice dos o tres modificaciones e hice mi propia pizza de este estilo”, introdujo el chef.

Cómo hacer la pizza sin harina

1 Antes de empezar

Primer paso: “Triturá todo en una procesadora y le añado un huevo. Esto nos va a dar proteína, va a hacer que todo quede ligado. A este batidito vamos a añadir 150 gramos de proteína. En este caso, se suele utilizar pechuga de pollo. Cierro aquí y vamos a triturar hasta que nos quede un puré fino”.

Formar la masa sin harina (Fuente: TikTok-@jordicruz)

Cruz advirtió: “Si estamos haciendo una falsa masa de pizza, tenemos que darle a los ingredientes las mismas propiedades que tiene una masa de pizza tradicional; es decir, fibra, algo que sustituya al gluten, proteína y demás”.

2 Preparación de la masa

“Para la proteína vamos a meter pollo, vamos a meter huevo, 75 gramos de zanahoria a daditos en un procesador o robot triturador. Voy a meterle sal también; va a ayudar a triturar y se va a incorporar mejor. Son 4 gramos”, indicó como primer paso.

Aplastar la masa con algo d epeso y darle forma para cocinar en la freidora de aire (Fuente: TikTok-@jordicruz)

“A esto vamos a añadir 150 gramos de proteína. En este caso, se suele utilizar pechuga de pollo. Vamos a triturar hasta que nos quede un puré fino. En un bol colocamos la masa resultante. Cuando tenga esta masa, falta añadirle algo que se comporte como el gluten de la masa. Podemos meter 75 gramos de harina de avena. Que queramos que quede más crunchy: le pueden meter esto, 10 gramos de queso parmesano en polvo, rallado. Y un poco de orégano. Mezclo bien esta masa”, sumó.

3 Cocción

“La voy a hacer en la air fryer para que sea más rápido todo y quede mejor. La voy a hacer como si fuese una tortilla mexicana. Agarro una bandejita, algo que pesa un poquito, y le doy presión. Cuando la tenemos lo mejor repartida posible, con un grosor regular, le voy a dar 5 minutos a 180°C y vemos cómo va, porque quitaremos el papel y le daremos la vuelta", siguió el chef.

Añadir la salsa y el queso cuando la base esté lista (Fuente: TikTok-@jordicruz)

“Luego le quito el papel. Añado un poquito de spray de aceite, muy poquito, y la coloco ahora a 6 minutos más a 200°C. Vamos a sacarla de aquí y le vamos a dar la vuelta. La parte más tostada está debajo. Aquí encima, le ponemos salsa de tomate. Yo voy a poner solo quesos, bien repartidos, y voy a poner una hierba. Le voy a dar para finalizar, 6 minutos más a 200°C", añadió el experto.

Al final, Jordi Cruz concluyó: “Si te sirve para un día, es buen aporte nutricional; la disfrutás”.