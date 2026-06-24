Los chefs argentinos coinciden: “El puré de papa cremoso no lleva solo manteca”

El puré de papa es una de las comidas más fáciles de hacer. Solo requiere de hervir este tubérculo hasta el punto de que quede bien blando. Lo cierto es que en muchos hogares suele utilizarse la manteca para volverlo más cremoso, aunque no siempre se logra ese resultado. Por ello, los cocineros argentinos aseguran que el secreto reside en la técnica de pisado y no en los ingredientes que se adhieran luego.

Antes de cocinar la papa, lo mejor es cortarla en cubos y dejarla reposar en agua. Esto permite que se libere el almidón que posee y que contribuya a que el puré sea más consistente, menos pegajoso y sin grumos.

Receta del puré de papa

Luego de los diez minutos de reposo y del recambio de agua, el proceso de hervor debe ser a fuego moderado. Cuando se finalice, hay que colar las papas de inmediato para que no se sobrepase la cocción.

Cuando pises las papas y formes el puré, hacelo con una prensa o el típico pisapapas. Accioná de manera lenta, cuidadosa y corroborá que no queden grumos.

El hecho de añadir manteca a la preparación, al igual que leche o huevos crudos, aporta a que el puré sea más cremoso, pero eso debe replicarse, pero en caliente, para que la papa absorba mejor los ingredientes.

Cómo lograr un puré de papa cremoso

Ingredientes:

4 papas grandes.

Sal al gusto.

1 huevo.

2 cucharadas de manteca.

Paso a paso:

1 Para quitar el almidón

Cortá las papas en cubos y dejalas en agua durante 10 a 20 minutos.

Colá y lavá las papas.

2 Cocción de las papas

Poné a hervir las papas en agua nueva.

Salá al gusto.

Cuando estén listas las papas, colarlas y conservar un poco del agua del hervor.

3 Para el puré

Pisá las papas y formá un puré sin grumos.

En caliente añadí el huevo y la manteca.

Mezclá bien.

Servir.

La receta del puré de papa perfecto