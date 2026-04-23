Cómo guardar papas, cebollas y ajos para que no se arruinen, según un chef experto

La papa, la cebolla y el ajo son tres aliados infaltables en la cocina diaria, presentes en una enorme variedad de platos. Sin embargo, pese a su protagonismo, muchas veces se deterioran más rápido de lo esperado cuando no se conservan de forma adecuada. Por eso, un reconocido cocinero compartió algunos consejos clave para almacenarlos correctamente y así prolongar su frescura por más tiempo.

En este sentido, el reconocido chef español Jordi Cruz aportó una mirada práctica sobre cómo conservar mejor estos alimentos en casa, haciendo foco en el momento de maduración de las papas. Según explicó, no todas deben almacenarse de la misma manera, ya que su estado influye directamente en cómo reaccionan frente a otros ingredientes con los que suelen convivir en la cocina.

Cómo prolongar la vida de papas, cebollas y ajos con un truco de cocina

De acuerdo a su recomendación, cuando las papas aún están verdes conviene colocarlas junto a las cebollas, porque el etileno que estas desprenden acelera su proceso de maduración. En cambio, una vez que ya alcanzaron su punto ideal, lo más conveniente es separarlas de las cebollas y acercarlas a los ajos, cuyos compuestos ayudan a frenar la germinación y prolongar su conservación. “Si la papa está verde, la vamos a poner un poquito con las cebollas para acelerar su maduración; pero cuando estén perfectas, cebollas lejos y los ajos ahí, cerquita, para que las protejan y duren muchísimos más días”, explicó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Cómo conservar papas, cebollas y ajos para que duren más tiempo

El método recomendado por un chef para que papas, cebollas y ajos duren más (Imagen ilustrativa con IA)

Conservar correctamente ingredientes tan básicos como la papa, la cebolla y el ajo puede marcar la diferencia en su duración y calidad. Aunque suelen guardarse sin demasiada atención, lo cierto es que pequeños cambios en la forma de almacenarlos pueden ayudar a que se mantengan frescos por más tiempo y evitar que se deterioren antes de lo esperado.

Para lograr una mejor conservación, se pueden tener en cuenta algunas recomendaciones simples pero efectivas:

Guardar las papas verdes cerca de las cebollas : el etileno que liberan favorece su maduración.

: el etileno que liberan favorece su maduración. Alejar las papas maduras de las cebollas : una vez en su punto, es mejor separarlas para evitar que broten antes de tiempo.

: una vez en su punto, es mejor separarlas para evitar que broten antes de tiempo. Ubicar los ajos cerca de las papas maduras : sus compuestos azufrados ayudan a frenar la germinación.

: sus compuestos azufrados ayudan a frenar la germinación. Mantenerlos en lugares frescos, secos y oscuros : estas condiciones son clave para prolongar su vida útil.

: estas condiciones son clave para prolongar su vida útil. Revisarlos con frecuencia: detectar brotes, humedad o cambios de color a tiempo permite evitar que se echen a perder más rápido.

Por eso, no solo importa elegir productos de calidad al momento de la compra, sino también prestar atención a cómo se almacenan en casa. Con algunos cuidados simples, es posible extender su duración, evitar desperdicios y aprovecharlos al máximo en cada preparación.