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Los chefs coinciden sobre el mejor puré de papas: “El secreto radica en conservar el almidón natural”
Este plato parece simple, pero los expertos descubrieron una serie de pasos para volverlo una opción irresistible y suave; descubrí la versión de Gordon Ramsay
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El puré de papas parece un simple plato, sin mayor complicación que hervir el tubérculo y luego pisarlo hasta volverlo una pasta suave. Muchos agregan crema, huevo y hasta manteca para que su textura quede sedosa; sin embargo, el chef Gordon Ramsay descubrió cómo hacer una mejor versión. Conocé cuál es su receta y ¡manos a la obra!
La receta de Ramsay busca lograr un puré de papas extremadamente ligero y esponjoso, similar a “almohadas de puré”. El secreto radica en conservar el almidón natural del tubérculo para aportar “profundidad y riqueza”, así como en incorporar una crema altamente aromática infusionada con hierbas y especias.
Cómo hacer el mejor puré de papas
Ingredientes:
- 1 kilo de papas (peladas, pero sin enjuagar bajo el agua para retener todo el almidón posible).
- Crema.
- Tomillo.
- Hoja de laurel.
- Ajo.
- Nuez moscada.
- Condimentos (para sazonar el agua de las papas y la crema).
- Agua fría c/n (suficiente para iniciar la cocción de las papas).
Paso a paso:
1
Preparar las papas para la cocción
- Cortá las papas peladas (y sin enjuagar) de manera transversal y luego en cuatro partes, logrando un corte en dados pequeños.
2
Cocción de las papas
- Colocá las papas en agua sazonada, asegurándote de empezar con agua fría. Si comenzás la cocción en agua caliente, se creará una textura vellosa o rugosa no deseada en el exterior de las papas.
3
Preparar la crema infusionada
- En un bol aparte, sazoná la crema e incorporá el tomillo, la hoja de laurel, el ajo y la nuez moscada. Deja reducir la mezcla durante 3 minutos para concentrar todos los aromas y crear la “esencia” y la riqueza del puré.
- Pasá la crema infusionada por un colador. Utilizá la parte trasera de una cuchara para presionar y colar el ajo cocido a través del tamiz, integrando toda su fragancia.
4
Colar las papas
- Verificá que las papas estén cocidas y escurrilas. Entre más aireadas y secas queden en este paso, más ligero y cremoso será el resultado final.
- Pasá las papas por un pisapapas. Es fundamental hacer este proceso mientras las papas estén lo más calientes posible, ya que esto garantiza una textura sumamente esponjada y ligera.
- Integrá las papas con la crema colada para obtener un puré rico y suve.
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