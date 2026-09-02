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Los chefs coinciden sobre el mejor puré de papas: “El secreto radica en conservar el almidón natural”

Este plato parece simple, pero los expertos descubrieron una serie de pasos para volverlo una opción irresistible y suave; descubrí la versión de Gordon Ramsay

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Cómo hacer un verdadero pueré de papas
Cómo hacer un verdadero pueré de papas(Fuente: Pexels)

El puré de papas parece un simple plato, sin mayor complicación que hervir el tubérculo y luego pisarlo hasta volverlo una pasta suave. Muchos agregan crema, huevo y hasta manteca para que su textura quede sedosa; sin embargo, el chef Gordon Ramsay descubrió cómo hacer una mejor versión. Conocé cuál es su receta y ¡manos a la obra!

La receta de Ramsay busca lograr un puré de papas extremadamente ligero y esponjoso, similar a “almohadas de puré”. El secreto radica en conservar el almidón natural del tubérculo para aportar “profundidad y riqueza”, así como en incorporar una crema altamente aromática infusionada con hierbas y especias.

Puré de papas de Gordon Ramsay
Puré de papas de Gordon Ramsay(Fuente: Captura de pantalla)

Cómo hacer el mejor puré de papas

Ingredientes:

  • 1 kilo de papas (peladas, pero sin enjuagar bajo el agua para retener todo el almidón posible).
  • Crema.
  • Tomillo.
  • Hoja de laurel.
  • Ajo.
  • Nuez moscada.
  • Condimentos (para sazonar el agua de las papas y la crema).
  • Agua fría c/n (suficiente para iniciar la cocción de las papas).
Receta del puré de papas de Gordon Ramsay
Receta del puré de papas de Gordon Ramsay

Paso a paso:

1

Preparar las papas para la cocción

  • Cortá las papas peladas (y sin enjuagar) de manera transversal y luego en cuatro partes, logrando un corte en dados pequeños.
2

Cocción de las papas

  • Colocá las papas en agua sazonada, asegurándote de empezar con agua fría. Si comenzás la cocción en agua caliente, se creará una textura vellosa o rugosa no deseada en el exterior de las papas.
3

Preparar la crema infusionada

  • En un bol aparte, sazoná la crema e incorporá el tomillo, la hoja de laurel, el ajo y la nuez moscada. Deja reducir la mezcla durante 3 minutos para concentrar todos los aromas y crear la “esencia” y la riqueza del puré.
  • Pasá la crema infusionada por un colador. Utilizá la parte trasera de una cuchara para presionar y colar el ajo cocido a través del tamiz, integrando toda su fragancia.
4

Colar las papas

  • Verificá que las papas estén cocidas y escurrilas. Entre más aireadas y secas queden en este paso, más ligero y cremoso será el resultado final.
  • Pasá las papas por un pisapapas. Es fundamental hacer este proceso mientras las papas estén lo más calientes posible, ya que esto garantiza una textura sumamente esponjada y ligera.
  • Integrá las papas con la crema colada para obtener un puré rico y suve.
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