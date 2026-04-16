Paula Pareto mostró una receta única para mantenerse en forma: “Bomba de proteínas, omega y vitaminas”
Enterate cómo replicar este postre que hizo la campeona olímpica, refrescante y diseñado para transformar una fruta tropical en un alimento nutritivo y revitalizante
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Paula Pareto no solo se dedica a la medicina y a realizar campañas de atención primaria en hospitales zonales, como informó hace días en sus redes sociales. Sino que además, la campeona olímpica es una referente del ejercicio y los hábitos sanos. En un reciente posteo enseñó cómo hacer un postre saludable o colación de media tarde para adquirir proteínas y vitaminas necesarias para el cuerpo. El truco consiste en mezclar una fruta y yogur griego.
A continuación, mirá el paso a paso de Pareto para lograr la piña rellena, rica en nutrientes que pueden favorecer a tu cerebro, sistema digestivo y circulatorio. “¡30 g de proteínas, omegas y el Caribe en tu casa! ¡En 15 minutos y con 4 ingredientes!“, anunció.
Ingredientes:
- 1 piña.
- 200 g de frutos rojos.
- Frutas disponibles en el hogar.
- 1 puñado de nueces o frutos secos.
Paso a paso:
- “Mezclá yogur griego con frutos congelados adentro de la piña ahuecada”, indicó.
- “Sumamos omegas con este rico maní”, mostró la olímpica a la vez que esparció los frutos secos por encima. “Es una bomba de sabor que sí, recomendable”, sostuvo.
De esta manera, Pareto presentó un procedimiento alternativo y sencillo para disfrutar de un postre saludable con un estilo caribeño. “Más fácil, rápido y lleno de sabor, imposible”, remarcó la judoca.
Beneficios nutricionales de este postre
La receta de Paula Pareto para mantenerse fuerte y saludable provee ácidos omega-3. Se trata de compuestos esenciales que el cuerpo humano no produce y que deben obtenerse a través de la dieta. Estos conforman la estructura de las membranas neuronales y participan en los mecanismos que permiten transmitir señales químicas.
Por otra parte, las proteínas colaboran con la protección de las articulaciones, mejoran la fuerza y aumentan el metabolismo, lo que lleva a quemar calorías de manera más rápida.
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