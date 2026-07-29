Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Para inexpertos: cómo hacer los tradicionales ñoquis del 29 con la receta de la abuela
Aprendé cómo replicar esta pasta típica en simples pasos y rememorá la nostalgia del sabor de antaño sin gastar mucho dinero ni tiempo
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Este 29 de julio no podés dejar pasar la oportunidad de comer ñoquis y continuar con esta tradición milenaria que se remonta a la época romana, cuando, según la leyenda, los guerreros, antes de ir a pelear, comían los gnocchi como símbolo de buena fortuna y augurio positivo.
Por ese motivo, la tradición quedó presente en las familias italodescendientes que comen ñoquis todos los 29 y debajo del plato colocan billetes, para atraer la buena fortuna y prosperidad a la casa. Aprendé a continuación el paso a paso y ¡manos a la obra!
Ñoquis del 29: fáciles, deliciosos y con el mismo sabor que los hacían las abuelas
Ingredientes:
Para la pasta
- 500 g de papa.
- 1 huevo.
- 1 cucharadita de sal.
- 110 g de harina 0000.
Para la salsa
- 8 tomates pasados y triturados.
- 1 hoja de laurel.
- Sal a gusto.
- 1 chorrito de aceite de oliva.
- Orégano a gusto.
Paso a paso:
1
Cocción de la papa
- Pelá y cortá las papas en trozos pequeños.
- Poné a hervir la hortaliza. Esperá hasta que esté bien blandita.
- Cuando las papas estén cocidas, colalas. Esperá a que se enfríen y hacé un puré con ellas y en medio añadí el huevo.
2
Armado del bollo
- Volcá en la mesada el puré frío.
- Incorporá la harina hasta formar un bollo sólido.
- Dividí el bollo en trozos del tamaño de un puño.
- Estirá en forma de cilindros y cortá los ñoquis. Al mismo tiempo poné a hervir agua.
- Con un tenedor hacé las marcas características.
- Cuando estén listos, poné a hervir los ñoquis.
- Te darás cuenta de que están a punto cuando empiezan a flotar en el agua.
3
Para la salsa
- En una sartén volcá el tomate triturado y condimentá.
- Calentá a fuego medio y añadí la hoja de laurel.
- Agregá la sal y el orégano.
- Por último, incorpora un chorrito de aceite de oliva.
Tiempo de cocción: 30 minutos.
Tiempo de elaboración total: 55 minutos.
LA NACION
Ir a Foodit