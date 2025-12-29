La receta definitiva de los ñoquis de papa de la abuela para cocineros amateurs

Es 29 de diciembre, y pese al calor, hay quienes prefieren respetar la tradición de comer ñoquis, en especial al tratarse de esta última fecha del 2025. Por ello, a continuación te sugerimos seguir el paso a paso de esta receta tradicional italiana con un toque argentino que hasta inexpertos en cocina pueden llevar a cabo en pocos minutos.

Origen de los ñoquis

Esta opción culinaria tiene una larga tradición en la mesa de los italianos. Se dice que cada 29 los soldados romanos comían dicho tipo de pasta a base de harina de sémola con el propósito de atraer el buen augurio, en particular en tiempos de guerra. De ahí que en las casas de los descendientes de italianos en Argentina se guarda bajo el plato un billete de alta denominación.

Los ñoquis son un tipo de pasta tradicionalmente romano que durante el paso de los siglos vio modificada su receta hasta la que conocemos hoy en la actualidad en Argentina, siendo una de sus variantes típicas (Fuente: Pexels)

Con el paso de los siglos y la aparición de otros productos traídos desde América, como el tomate, es que desarrollaron en Italia salsas rojas para combinar con los gnochi o ñoquis.

En el siglo XIX y XX la inmigración peninsular a nuestro país se tradujo en millones de personas que trajeron consigo las costumbres culinarias. De allí que la de preparar este tipo de pasta se volvió popular en esta tierra y aquí se modificó al añadirle papa y harina de trigo.

Receta con nostalgia: los típicos ñoquis de la abuela

Ingredientes:

Para la pasta

500 g de papa hervida.

300 g de harina 0000.

1 pizca de sal.

1 pizca de nuez moscada.

Para la salsa

5 tomates perita pasados.

3 hojas de albahaca.

1 pizca de sal y otra de pimienta.

Paso a paso:

1 Elaboración de los ñoquis

Limpiar, cortar y hervir las papas hasta que queden blandas.

Una vez listas, colar el agua y dejarlas entibiar.

Hacé el puré sin grumos y añadir los dos huevos, la pizca de sal y la nuez moscada. Revolvé hasta homogeneizar todo.

Incorporá la harina poco a poco hasta formar un bollo liso.

Dejá reposar.

2 Para la salsa

Mientras reposa el bollo de masa, herví los tomates y quitales la piel.

Luego trituralos junto con las hojas de albahaca. Agregá sal y pimienta.

Dejá la salsa de tomate casera reposar en una cacerola.

Poné a hervir en una olla el agua para los ñoquis.

3 Ñoquis listos

Separá del bollo principal uno más chico, del tamaño de tu puño.

Hacé un cilindro alargado sobre la mesada y comenzá a cortar los ñoquis a lo largo.

Con un tenedor marcá cada ñoqui.

Cuando el agua esté hirviendo, volcalos en la olla y revolvé con una cuchara de madera para que no se peguen.

Calentá la salsa de tomate.

Cuando el primer ñoqui flote, esperá cinco minutos, guardá una pequeña fracción del agua de cocción y volcala en la salsa. Colá toda la preparación.

Verté los ñoquis sobre la salsa y apagá el fuego.

Servir.

Cómo hacer ñoquis de papa

Tiempo de cocción de los ñoquis: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora y 30 minutos.