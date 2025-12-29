La receta definitiva de los ñoquis de papa de la abuela para cocineros amateurs
Reviví el sabor casero con este plato único y popular de los días 29 de cada mes, sin cometer errores y conservando el sabor verdadero
Es 29 de diciembre, y pese al calor, hay quienes prefieren respetar la tradición de comer ñoquis, en especial al tratarse de esta última fecha del 2025. Por ello, a continuación te sugerimos seguir el paso a paso de esta receta tradicional italiana con un toque argentino que hasta inexpertos en cocina pueden llevar a cabo en pocos minutos.
Origen de los ñoquis
Esta opción culinaria tiene una larga tradición en la mesa de los italianos. Se dice que cada 29 los soldados romanos comían dicho tipo de pasta a base de harina de sémola con el propósito de atraer el buen augurio, en particular en tiempos de guerra. De ahí que en las casas de los descendientes de italianos en Argentina se guarda bajo el plato un billete de alta denominación.
Con el paso de los siglos y la aparición de otros productos traídos desde América, como el tomate, es que desarrollaron en Italia salsas rojas para combinar con los gnochi o ñoquis.
En el siglo XIX y XX la inmigración peninsular a nuestro país se tradujo en millones de personas que trajeron consigo las costumbres culinarias. De allí que la de preparar este tipo de pasta se volvió popular en esta tierra y aquí se modificó al añadirle papa y harina de trigo.
Receta con nostalgia: los típicos ñoquis de la abuela
Ingredientes:
Para la pasta
- 500 g de papa hervida.
- 300 g de harina 0000.
- 1 pizca de sal.
- 1 pizca de nuez moscada.
Para la salsa
- 5 tomates perita pasados.
- 3 hojas de albahaca.
- 1 pizca de sal y otra de pimienta.
Paso a paso:
Elaboración de los ñoquis
- Limpiar, cortar y hervir las papas hasta que queden blandas.
- Una vez listas, colar el agua y dejarlas entibiar.
- Hacé el puré sin grumos y añadir los dos huevos, la pizca de sal y la nuez moscada. Revolvé hasta homogeneizar todo.
- Incorporá la harina poco a poco hasta formar un bollo liso.
- Dejá reposar.
Para la salsa
- Mientras reposa el bollo de masa, herví los tomates y quitales la piel.
- Luego trituralos junto con las hojas de albahaca. Agregá sal y pimienta.
- Dejá la salsa de tomate casera reposar en una cacerola.
- Poné a hervir en una olla el agua para los ñoquis.
Ñoquis listos
- Separá del bollo principal uno más chico, del tamaño de tu puño.
- Hacé un cilindro alargado sobre la mesada y comenzá a cortar los ñoquis a lo largo.
- Con un tenedor marcá cada ñoqui.
- Cuando el agua esté hirviendo, volcalos en la olla y revolvé con una cuchara de madera para que no se peguen.
- Calentá la salsa de tomate.
- Cuando el primer ñoqui flote, esperá cinco minutos, guardá una pequeña fracción del agua de cocción y volcala en la salsa. Colá toda la preparación.
- Verté los ñoquis sobre la salsa y apagá el fuego.
- Servir.
Tiempo de cocción de los ñoquis: 10 minutos.
Tiempo de elaboración total: 1 hora y 30 minutos.
