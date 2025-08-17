Para principiantes: la torta matera tradicional argentina para disfrutar en la merienda
El bizcochuelo dulce es una costumbre en nuestro país que se remonta al siglo pasado; aprendé cómo hacer una receta reversionada que demanda poco tiempo y dinero
La torta matera es un clásico de la cocina argentina, al igual que las tortas fritas o los buñuelos. En invierno es la temporada que más se consumen y tienen un nivel alto de aceptación. ¿A quién no le gusta merendar un bizcochuelo esponjoso y húmedo? Por eso, tenés que aplicar la siguiente receta fácil y rápida, que en tan solo cuatro pasos te brindará un resultado exquisito.
Torta matera argentina en cuatro pasos
Ingredientes:
- 3 huevos.
- 1 1/2 tazas de harina leudante.
- 1/2 taza de aceite de girasol.
- 1 taza de azúcar.
- 250 ml de leche.
- Ralladura de un limón.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Paso a paso:
- En un bowl batí los huevos y el azúcar hasta formar una consistencia espumosa. Agregar la esencia de vainilla, la ralladura de limón y el aceite de girasol.
- Homogeneizá la mezcla e incorporá poco a poco la harina. Intercalá con la leche para que no se vuelva una masa sólida (te podés ayudar con una batidora).
- Una vez que formes una masa entre líquida y espesa, volcá la preparación en un molde para torta previamente enmantecado.
- Llevá al horno por 45 minutos aproximadamente.
- Servir en frío.
Tiempo total de la preparación: 55 minutos.
Tips adicionales:
- Antes de volcar la mezcla en la tortera, sumá frutos secos, pasas de uva o chips de chocolate para darle un toque especial a tu torta.
- Si sos de los que ama la combinación con frutas, podés agregarle rodajas de manzana en la base de la tortera antes de volcar la mezcla.
- Recordá que podés reemplazar la harina de trigo por la harina integral leudante, en caso de que lo desees.
