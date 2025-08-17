Para principiantes: la torta matera tradicional argentina para disfrutar en la merienda

La torta matera es un clásico de la cocina argentina, al igual que las tortas fritas o los buñuelos. En invierno es la temporada que más se consumen y tienen un nivel alto de aceptación. ¿A quién no le gusta merendar un bizcochuelo esponjoso y húmedo? Por eso, tenés que aplicar la siguiente receta fácil y rápida, que en tan solo cuatro pasos te brindará un resultado exquisito.

El bizcochuelo matero solo lleva leche, huevo, azúcar y harina (Fuente: Pexels)

Torta matera argentina en cuatro pasos

Ingredientes:

3 huevos.

1 1/2 tazas de harina leudante.

1/2 taza de aceite de girasol.

1 taza de azúcar.

250 ml de leche.

Ralladura de un limón.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso:

En un bowl batí los huevos y el azúcar hasta formar una consistencia espumosa. Agregar la esencia de vainilla, la ralladura de limón y el aceite de girasol.

Homogeneizá la mezcla e incorporá poco a poco la harina. Intercalá con la leche para que no se vuelva una masa sólida (te podés ayudar con una batidora).

Una vez que formes una masa entre líquida y espesa, volcá la preparación en un molde para torta previamente enmantecado.

Llevá al horno por 45 minutos aproximadamente.

Servir en frío.

Cómo hacer la torta matera en simples pasos

Tiempo total de la preparación: 55 minutos.

Tips adicionales:

Antes de volcar la mezcla en la tortera, sumá frutos secos, pasas de uva o chips de chocolate para darle un toque especial a tu torta.

para darle un toque especial a tu torta. Si sos de los que ama la combinación con frutas, podés agregarle rodajas de manzana en la base de la tortera antes de volcar la mezcla.

Recordá que podés reemplazar la harina de trigo por la harina integral leudante, en caso de que lo desees.