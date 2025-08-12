Sin secretos: el paso a paso para hacer un bizcochuelo de yogur esponjoso y sin harina

El bizcochuelo es el plato favorito de los argentinos para compartir las tardes de mate. Gracias a su sencillez en la preparación y posible de hacer con ingredientes que están en casa, es accesible y de bajo costo. Sin embargo, para obtener un resultado más esponjoso y saludable, descubrí cómo hacerlo con yogur y sin harina.

Este tipo de receta casera nació en Italia y a medida que se replicó en las diferentes regiones de la península combinó ingredientes y maneras de producirse. Cuando los inmigrantes de ese país arribaron a la Argentina y a Uruguay -en su mayoría durante la primera mitad del siglo XX-, trajeron consigo esta costumbre que se transformó en una tradición en ambos lados del Río de la Plata.

La torta o bizcochuelo es una tradición que los argentinos adoptamos hace años para acompañar el mate de la tarde (Fuente: Pexels)

Procedimiento para hacer el bizcochuelo con yogur

Ingredientes:

1 pote de yogur natural de 300 g.

3 huevos.

200 g de azúcar mascabo o edulcorante.

1 1/2 taza de harina de avena.

1 cucharada de polvo de hornear.

1 banana madura pisada.

Paso a paso:

Encendé el horno a 180° C y enmantecá una tortera de 20 cm de diámetro.

En un bowl batí los huevos y el azúcar hasta obtener una mezcla a punto letra.

Agregá el yogur y el polvo de hornear e integrá.

Sumá la banana pisada y homogeneizá todo.

Poco a poco volcá la harina de avena y revolvé hasta que todos los ingredientes se vuelvan una sola masa. (Si es necesario podés agregarle 100 ml de agua).

Volcá la preparación en la tortera y enviá al horno por 40 minutos.

Antes de retirar la torta, pinchala con un palillo de madera para cerciorarte de que esté cocida.

Tiempo de preparación total: 50 minutos aproximadamente.

Receta del bizcochuelo de yogur y sin harina

Tips adicionales:

No abras el horno hasta que transcurran los primeros 30 minutos, ya que arruinarás el bizcochuelo.

Una buena combinación para este tipo de torta con banana son los chips de chocolate. Sumalos a la mezcla cuando agregues la fruta pisada.