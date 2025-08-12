Sin secretos: el paso a paso para hacer un bizcochuelo de yogur esponjoso y sin harina
Aprendé el proceso sencillo para realizar una torta matera con pocos ingredientes y que es la elegida por muchos para compartir en familia
El bizcochuelo es el plato favorito de los argentinos para compartir las tardes de mate. Gracias a su sencillez en la preparación y posible de hacer con ingredientes que están en casa, es accesible y de bajo costo. Sin embargo, para obtener un resultado más esponjoso y saludable, descubrí cómo hacerlo con yogur y sin harina.
Este tipo de receta casera nació en Italia y a medida que se replicó en las diferentes regiones de la península combinó ingredientes y maneras de producirse. Cuando los inmigrantes de ese país arribaron a la Argentina y a Uruguay -en su mayoría durante la primera mitad del siglo XX-, trajeron consigo esta costumbre que se transformó en una tradición en ambos lados del Río de la Plata.
Procedimiento para hacer el bizcochuelo con yogur
Ingredientes:
- 1 pote de yogur natural de 300 g.
- 3 huevos.
- 200 g de azúcar mascabo o edulcorante.
- 1 1/2 taza de harina de avena.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
- 1 banana madura pisada.
Paso a paso:
- Encendé el horno a 180° C y enmantecá una tortera de 20 cm de diámetro.
- En un bowl batí los huevos y el azúcar hasta obtener una mezcla a punto letra.
- Agregá el yogur y el polvo de hornear e integrá.
- Sumá la banana pisada y homogeneizá todo.
- Poco a poco volcá la harina de avena y revolvé hasta que todos los ingredientes se vuelvan una sola masa. (Si es necesario podés agregarle 100 ml de agua).
- Volcá la preparación en la tortera y enviá al horno por 40 minutos.
- Antes de retirar la torta, pinchala con un palillo de madera para cerciorarte de que esté cocida.
Tiempo de preparación total: 50 minutos aproximadamente.
Tips adicionales:
- No abras el horno hasta que transcurran los primeros 30 minutos, ya que arruinarás el bizcochuelo.
- Una buena combinación para este tipo de torta con banana son los chips de chocolate. Sumalos a la mezcla cuando agregues la fruta pisada.
