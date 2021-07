Por qué lo orgánico es más caro

Durante más de ocho años trabajé junto a doña Petrona como nexo periodístico con la Editorial Atlántida. Comí muchas veces en la gran mesa de su cocina experimental.

Cuando recibía los pollos de campo, hoy reconocidos como orgánicos, me decía quedate porque no vas a comer nada igual. Efectivamente. Eran grandes, carnosos, amarillos y jugosos en su cocción final.

Tenían otro sabor. Aún recuerdo el color dorado y el sabor crujiente de su piel. ¡Ese día almorzábamos pollo al horno con papas y nada más!

Esta es la receta del Receta de Pollo al horno con papas como lo hacía doña Petrona

Qué son los productos orgánicos

Son alimentos cultivados con abonos y fertilizantes naturales bajo control de especialistas más el sello de SENASA como garantía.

Según SENASA “se entiende por orgánico, ecológico o biológico a todo sistema de producción sustentable en el tiempo, con el manejo racional de los recursos naturales, sin el uso de síntesis química, que brinde alimentos sanos y abundantes”, y la doctora Graciela Kechichian, especialista en el tema agrega que “Lo orgánico no utiliza aditivos artificiales, las semillas deben ser orgánicas, (no híbridas) los suelos abonados con fertilizantes naturales como estiércol o compost, no tener hormonas ni sustancias químicamente sintetizadas”.

Qué los vuelve orgánicos certificados.

Empresas certificadoras privadas, garantizan su calidad.

Debe tener el número de inscripción en el registro de IASCAV (Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal), más el número de lote y la dirección del productor

Los agricultores orgánicos respetan la naturaleza en todo lo posible, recurren a desechos aptos en lugar de fertilizantes sintéticos que buscan maximizar su producción.

Por todo ello los productos orgánicos tienen valores superiores a los tradicionales sumando tiempo, mano de obra y conservantes naturales.

Su aspecto es “natural”, menos lozano que las verduras y frutas industrializadas, se marchitan rápidamente, pero tienen otro gusto. Ese que fuimos perdiendo por los ajustes de la modernidad.

El consumidor los suele buscar en las casas especializadas en alimentos orgánicos o ecológicos; no están en todas las dietéticas.

En los envases figuran los datos que garantizan lo que se ofrece.

