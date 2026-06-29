Qué es el curd de limón y cómo convertirlo en un postre para dar envidia

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El curd de limón es ideal para rellenar postres, como tartas o tortas. Incluso podés untarlo sobre tostadas en la mañana. Su receta está presente en la gastronomía hace décadas y se trata de una crema similar a la pastelera que se utiliza en los lemon pie.
Ingredientes:
Paso a paso:
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