LA NACION

Qué es el curd de limón y cómo convertirlo en un postre para dar envidia

Descubrí cómo se hace esta crema en base a uno de los cítricos preferidos para saborizar tortas y tartas; replicá el paso a paso en tu casa y sorprendé a todos

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Qué es el curd de limón y cómo convertirlo en un postre para dar envidia
Qué es el curd de limón y cómo convertirlo en un postre para dar envidia(Fuente: Instagram/@rominastricker)

El curd de limón es ideal para rellenar postres, como tartas o tortas. Incluso podés untarlo sobre tostadas en la mañana. Su receta está presente en la gastronomía hace décadas y se trata de una crema similar a la pastelera que se utiliza en los lemon pie.

El curd de limón es una crema que sirve para rellenar postres y tortas
El curd de limón es una crema que sirve para rellenar postres y tortas(Fuente: Instagram/@rominastricker)

Curd de limón: cómo hacer la crema cítrica perfecta

Ingredientes:

  • 2 huevos.
  • 150 g de azúcar común.
  • 1 yema.
  • 15 g de almidón de maíz.
  • 200 g de manteca sin sal.
  • Ralladura de 2 limones y jugo de 2 limones.

Paso a paso:

1

Mezcla inicial

  • En un bol uní la ralladura de limón y el azúcar hasta que quede bien homogéneo.
  • Añadir las yemas y los huevos.
  • Mezclá todo e incorporá el almidón de maíz poco a poco.
  • Batir con un batidor inalámbrico.
2

Cocción

  • Cociná a fuego bajo hasta que rompa hervor. Luego seguí por tres minutos y retirá la preparación del calor.
  • Utilizá un colador para remover impurezas y que la crema caliente caiga sobre la manteca.
  • El mismo calor de la crema fundirá la manteca. Homogeneizá todo.
3

Reposo

  • Verté en un recipiente de vidrio y cubrí la preparación con papel film.
  • Llevá a la heladera por tres horas.
  • Utilizá la crema para rellenar tartas o untar tostadas.
Cómo hacer el curd de limón
Cómo hacer el curd de limón
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Tiempo de preparación total: 35 minutos.
LA NACION