Qué es la ciambella y cómo hacerla en casa con ingredientes básicos

La ciambella integra la tradición de la pastelería italiana mediante una propuesta sencilla y rendidora. Esta torta, valorada por su practicidad, resulta ideal para acompañar infusiones como el mate, el té o un café durante el desayuno y la merienda. Su elaboración requiere ingredientes básicos presentes en cualquier alacena, hecho que facilita su ejecución sin necesidad de experiencia técnica previa en el ámbito culinario.

La ciambella es un postre italiano ideal para compartir el mate de la tarde

Cómo hacer la ciambella

1 Preparación de la mezcla

Para iniciar la receta, precalentá el horno a 180°C. Disponé tres huevos en un recipiente y batí junto con 200 gramos de azúcar hasta obtener una mezcla clara y aireada.

Posteriormente, añadí 100 mililitros de leche, 100 mililitros de aceite neutro, la esencia de vainilla y la ralladura de limón o naranja, según su preferencia.

Incorporá de manera gradual 300 gramos de harina leudante y mezclá hasta lograr una masa homogénea.

Una vez lista la preparación, vertela en un molde previamente enmantecado y enharinado.

2 Cocción

Llevá el recipiente al horno durante un lapso de 35 a 45 minutos.

Tras cumplirse este tiempo, retirá la pieza y dejá que se enfríe antes de desmoldar. Opcionalmente, podés decorar la superficie con azúcar impalpable para resaltar su presentación.

El resultado final garantiza un bizcochuelo húmedo, ligero y con un aroma característico que define a esta receta clásica.

La ciambella prescinde de pasos complejos o utensilios especiales. Su estructura permite un resultado satisfactorio bajo un proceso directo y económico.

Cómo hacer la ciambella - @chefrobertaofficial

La combinación de ingredientes simples como el aceite y la harina leudante genera una textura esponjosa que perdura tras la cocción. Esta preparación representa un recurso excelente para quienes priorizan el ahorro de tiempo en la cocina sin resignar calidad.

La versatilidad de la receta admite la personalización con el tipo de cítrico elegido para la ralladura, permitiendo adaptar el sabor a cada gusto particular del hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA