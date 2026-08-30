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Qué es y cómo se hace la típica torta della nonna para acompañar el mate

La tradición culinaria del norte de Italia llega a su mesa con este postre perfecto para hacer en cualquier momento; debido a su sencillez y productos económicos, cualquiera puede copiarlo

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Cómo se hace la torta della nonna, el manjar italiano de un siglo
Cómo se hace la torta della nonna, el manjar italiano de un siglo(Fuente: Giallo Zafferano)

La torta della nonna es un postre originario del norte de Italia y que llegó a la Argentina gracias a las oleadas inmigratorias de los siglos XIX y XX. Algunas panaderías aún lo replican, mientras que en los hogares de italodescendientes todavía se cocina. Descubrí cómo hacer este plato cremoso, rico y rápido para acompañar el mate de la tarde. ¡Manos a la obra!

La torta de la abuela nació en Italia y está compuesta de masa de frolla y relleno de crema pastelera
La torta de la abuela nació en Italia y está compuesta de masa de frolla y relleno de crema pastelera(Fuente: Giallo Zafferano)

La torta della nonna, un clásico italiano

Ingredientes:

Para la masa de frolla

  • 500 g de harina 0000.
  • 150 g de azúcar impalpable.
  • Ralladura de un limón.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 250 g de manteca a temperatura ambiente.
  • 2 huevos.
  • 1 pizca de sal.

Para la crema

  • 500 ml de leche entera.
  • 1 yema.
  • 25 g de almidón de maíz.
  • 100 g de azúcar común.
  • Ralladura de medio limón.

Para decorar

  • Piñones c/n o cualquier otro fruto seco.
  • Azúcar impalpable c/n.

Paso a paso:

1

Para la masa

  • En un bol, mezclar la manteca con el azúcar hasta que se forme una pasta cremosa. Añadir la ralladura de limón.
  • Agregar los huevos y unir.
  • Sumar la pizca de sal y el polvo de hornear.
  • Cuando todo esté unificado, incorporar la harina.
  • Formar una masa sin amasar, igual a la pasta frolla.
  • Conservar cubierta de un papel film en la heladera por lo menos 25 minutos.
  • Mientras, enmantecar un molde de torta o de tartera de 25 cm de diámetro.
2

Para la crema

  • En una olla, calentar la leche junto con la yema de huevo y la ralladura de limón.
  • Añadir el azúcar y disolver el almidón de maíz.
  • Batir con un batidor hasta que la mezcla rompa hervor. Esto impedirá que se formen grumos.
  • Retirar del fuego y dejar templar.
3

Para la tarta

  • Dividir los bollos de masa en dos.
  • Estirar ambos del diámetro del molde de torta.
  • Colocar la base y rellenar con la crema pastelera.
  • Cubrir con la segunda capa de masa y esparcir los piñones.
  • Enviar a cocción.
  • Cuando esté dorado el exterior, retirar.
  • Esperar a que enfríe y espolvorear el azúcar impalpable.
  • Servir.
Torta della nonna - @nataliapenchas
Torta della nonna - @nataliapenchas

Tiempo de cocción: 25 minutos a una temperatura de 180 °C.

Tiempo total de elaboración: 1 hora.

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