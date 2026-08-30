Qué es y cómo se hace la típica torta della nonna para acompañar el mate

La torta della nonna es un postre originario del norte de Italia y que llegó a la Argentina gracias a las oleadas inmigratorias de los siglos XIX y XX. Algunas panaderías aún lo replican, mientras que en los hogares de italodescendientes todavía se cocina. Descubrí cómo hacer este plato cremoso, rico y rápido para acompañar el mate de la tarde. ¡Manos a la obra!

La torta de la abuela nació en Italia y está compuesta de masa de frolla y relleno de crema pastelera (Fuente: Giallo Zafferano)

La torta della nonna, un clásico italiano

Ingredientes:

Para la masa de frolla

500 g de harina 0000.

150 g de azúcar impalpable.

Ralladura de un limón.

1 cucharadita de polvo de hornear.

250 g de manteca a temperatura ambiente.

2 huevos.

1 pizca de sal.

Para la crema

500 ml de leche entera.

1 yema.

25 g de almidón de maíz.

100 g de azúcar común.

Ralladura de medio limón.

Para decorar

Piñones c/n o cualquier otro fruto seco.

Azúcar impalpable c/n.

Paso a paso:

1 Para la masa

En un bol, mezclar la manteca con el azúcar hasta que se forme una pasta cremosa. Añadir la ralladura de limón.

Agregar los huevos y unir.

Sumar la pizca de sal y el polvo de hornear.

Cuando todo esté unificado, incorporar la harina.

Formar una masa sin amasar, igual a la pasta frolla.

Conservar cubierta de un papel film en la heladera por lo menos 25 minutos.

Mientras, enmantecar un molde de torta o de tartera de 25 cm de diámetro.

2 Para la crema

En una olla, calentar la leche junto con la yema de huevo y la ralladura de limón.

Añadir el azúcar y disolver el almidón de maíz.

Batir con un batidor hasta que la mezcla rompa hervor. Esto impedirá que se formen grumos.

Retirar del fuego y dejar templar.

3 Para la tarta

Dividir los bollos de masa en dos.

Estirar ambos del diámetro del molde de torta.

Colocar la base y rellenar con la crema pastelera.

Cubrir con la segunda capa de masa y esparcir los piñones.

Enviar a cocción.

Cuando esté dorado el exterior, retirar.

Esperar a que enfríe y espolvorear el azúcar impalpable.

Servir.

Torta della nonna - @nataliapenchas

Tiempo de cocción: 25 minutos a una temperatura de 180 °C.

Tiempo total de elaboración: 1 hora.