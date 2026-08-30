Qué es y cómo se hace la típica torta della nonna para acompañar el mate

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La torta della nonna es un postre originario del norte de Italia y que llegó a la Argentina gracias a las oleadas inmigratorias de los siglos XIX y XX. Algunas panaderías aún lo replican, mientras que en los hogares de italodescendientes todavía se cocina. Descubrí cómo hacer este plato cremoso, rico y rápido para acompañar el mate de la tarde. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Para la masa de frolla
Para la crema
Para decorar
Paso a paso:
Tiempo de cocción: 25 minutos a una temperatura de 180 °C.
Tiempo total de elaboración: 1 hora.
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