LA NACION

Qué es y cómo hacer la carlota de duraznos más rica

Decile “sí“ a este postre frío y cremoso, sin necesidad de que enciendas el horno; solo lleva cuatro ingredientes y podés cocinarlo sin tener conocimientos en gastronomía

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Qué es y cómo se hace la carlota de duraznos
Qué es y cómo se hace la carlota de duraznos(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

La carlota de duraznos es un postre típico del siglo XVIII que se hace con pocos ingredientes. Se dice que el rey Jorge III del Reino Unido se lo dedicó a su esposa Charlotte. Su preparación no demanda demasiado tiempo de realización ni requiere horno. Aprendé cómo replicarlo en simples pasos y ¡manos a la obra!

El postre carlota de durazno nació en el Reino Unido en el siglo XVIII
El postre carlota de durazno nació en el Reino Unido en el siglo XVIII(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Cómo hacer la torta carlota rápido

Ingredientes:

  • 500 g de duraznos sin almíbar.
  • 225 g de manteca.
  • 1 taza de leche entera.
  • 1 lata de leche condensada.
  • Jugo de cuatro limones.
  • Galletitas tipo María c/n.
  • Duraznos para decorar.

Paso a paso:

1

Preparación de la mezcla

  • En una licuadora colocar los duraznos, las dos leches y la manteca pomada.
  • Licuar hasta que se forme una crema.
  • Añadir el jugo de limón poco a poco y luego licuar.
2

Armado del postre

  • En una fuente de vidrio, añadir una capa de crema.
  • Cubrir con galletitas tipo María.
  • Volver a cubrir con la crema.
  • Hacer paulatinamente cada paso hasta terminar con la crema.
  • Decorar con duraznos.
  • Enviar a la heladera por cuatro horas.
  • Servir.
Cómo hacer la carlota de durazno - KariReceta
Cómo hacer la carlota de durazno - KariReceta

Tiempo de elaboración total: 15 minutos.

Tips adicionales: podés agregar crema chantilly en copos para acompañar la decoración o espolvorear cacao amargo.

LA NACION