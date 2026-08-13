Qué es y cómo hacer la carlota de duraznos más rica

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La carlota de duraznos es un postre típico del siglo XVIII que se hace con pocos ingredientes. Se dice que el rey Jorge III del Reino Unido se lo dedicó a su esposa Charlotte. Su preparación no demanda demasiado tiempo de realización ni requiere horno. Aprendé cómo replicarlo en simples pasos y ¡manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
Tiempo de elaboración total: 15 minutos.
Tips adicionales: podés agregar crema chantilly en copos para acompañar la decoración o espolvorear cacao amargo.
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