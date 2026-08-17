Qué es y cómo se hace el cremoso de café en tan solo minutos

En la amplia variedad de postres que se preparan sin horno existe una versión deliciosa de cremoso de café que no podés pasar por alto. Esta opción es ideal para hacerla en pocos minutos y solo requiere de cuatro ingredientes para llevarla a cabo. ¡Manos a la obra!

El cremoso de café es ideal para los días de calor o para cuando no querés encender el horno (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Cremoso de café

Ingredientes:

Para el postre

200 ml de crema de leche.

200 g de leche condensada.

2 cucharadas de café instantáneo.

100 ml de leche.

Para decorar

Puede incorporarse chocolate rallado o cacao amargo para espolvorear.

Paso a paso:

1 Disolver el café

En un recipiente, disolver la leche tibia y el café. Para ello, colocá primero el café y de a poco verté la leche.

2 Preparado de la crema

Batí la crema bien fría. Debe quedar a punto chantilly.

Añadí la leche condensada de manera gradual.

Batí con una batidora eléctrica hasta que la contextura quede cremosa.

3 Postre definitivo

Volcá la leche de a poco en la crema con movimientos envolventes para no perder la cremosidad.

Repartí la preparación en vasos o compoteras y llevalas a la heladera o el freezer.

Después de cuatro horas, retirar y espolvorear con cacao amargo o chocolate rallado.

Servir.

Cremoso de café en minutos - @ lamesitapy

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Tiempo de espera para consumir: 4 horas y 10 minutos.