Qué es y cómo se hace el cremoso de café en tan solo minutos

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En la amplia variedad de postres que se preparan sin horno existe una versión deliciosa de cremoso de café que no podés pasar por alto. Esta opción es ideal para hacerla en pocos minutos y solo requiere de cuatro ingredientes para llevarla a cabo. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Para el postre
Para decorar
Paso a paso:
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