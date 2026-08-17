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Qué es y cómo se hace el cremoso de café en tan solo minutos

Descubrí cómo este postre puede sacarte de un apuro y resolver el cierre de tu día con la simple mezcla de cuatro ingredientes que de seguro disponés en tu cocina

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Cremoso de café: qué es y cómo puede hacerse en pocos minutos
Cremoso de café: qué es y cómo puede hacerse en pocos minutos(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

En la amplia variedad de postres que se preparan sin horno existe una versión deliciosa de cremoso de café que no podés pasar por alto. Esta opción es ideal para hacerla en pocos minutos y solo requiere de cuatro ingredientes para llevarla a cabo. ¡Manos a la obra!

El cremoso de café es ideal para los días de calor o para cuando no querés encender el horno
El cremoso de café es ideal para los días de calor o para cuando no querés encender el horno(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Cremoso de café

Ingredientes:

Para el postre

  • 200 ml de crema de leche.
  • 200 g de leche condensada.
  • 2 cucharadas de café instantáneo.
  • 100 ml de leche.

Para decorar

  • Puede incorporarse chocolate rallado o cacao amargo para espolvorear.

Paso a paso:

1

Disolver el café

  • En un recipiente, disolver la leche tibia y el café. Para ello, colocá primero el café y de a poco verté la leche.
2

Preparado de la crema

  • Batí la crema bien fría. Debe quedar a punto chantilly.
  • Añadí la leche condensada de manera gradual.
  • Batí con una batidora eléctrica hasta que la contextura quede cremosa.
3

Postre definitivo

  • Volcá la leche de a poco en la crema con movimientos envolventes para no perder la cremosidad.
  • Repartí la preparación en vasos o compoteras y llevalas a la heladera o el freezer.
  • Después de cuatro horas, retirar y espolvorear con cacao amargo o chocolate rallado.
  • Servir.
Cremoso de café en minutos - @ lamesitapy
Cremoso de café en minutos - @ lamesitapy
  • Tiempo de elaboración: 10 minutos.
  • Tiempo de espera para consumir: 4 horas y 10 minutos.
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