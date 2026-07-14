Qué es y cómo se hace el pan de miel ideal para comer en invierno

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El pan de miel es una opción poco usual dentro de la variedad amplia de panes que existen en el mundo, aunque este es perfecto para acompañar la merienda de las tardes de invierno por su sabor dulce. La fórmula tradicional demanda entre 20 y 30 minutos de cocción, pero esta versión exprés es ideal para hacerla en cinco minutos. Aprendé cómo hacerla y sorprender a toda tu familia. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
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