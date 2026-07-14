Qué es y cómo se hace el pan de miel ideal para comer en invierno

El pan de miel es una opción poco usual dentro de la variedad amplia de panes que existen en el mundo, aunque este es perfecto para acompañar la merienda de las tardes de invierno por su sabor dulce. La fórmula tradicional demanda entre 20 y 30 minutos de cocción, pero esta versión exprés es ideal para hacerla en cinco minutos. Aprendé cómo hacerla y sorprender a toda tu familia. ¡Manos a la obra!

El pan de miel es ideal para comer en invierno por su sabor especial y hogareño (Imagen ilustrativa) (Fuente: Pexels)

Pan de miel irresistible en cinco minutos

Ingredientes:

1 huevo.

3 cucharadas de harina.

2 cucharadas de miel.

2 cucharadas de leche.

1 cucharada de polvo para hornear.

1 pizca de sal.

1 trozo pequeño de margarina o manteca.

Canela o esencia de vainilla para dar sabor.

Paso a paso:

1 Mezclar los ingredientes líquidos

Batir con un batidor metálico el huevo junto con la miel.

Agregar la leche y esencia de vainilla, mezclar hasta que se integre todo.

2 Sumar los ingredientes secos

Incorporar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal.

Mezclar hasta lograr una masa homogénea sin grumos.

3 Cocción

Calentar una sartén y volcar el trozo de margarina o manteca para evitar que se pegue la masa.

Una vez caliente, verter la preparación y cubrir con una tapa.

Dar vuelta con cuidado y cocinar de la otra cara.

Pan de miel en simples pasos

Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de elaboración: 10 minutos.

10 minutos. Tips adicionales: podés agregarle semillas para darle un toque crocante. La misma receta, pero con el doble de ingredientes, sirve para hacer el pan de miel en molde de budín.