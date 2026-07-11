Cómo hacer cuadraditos keto de limón y chocolate blanco en pocos minutos

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¿Quién dijo que para comer algo rico a la hora del mate hay que romper la dieta? Si buscás una opción liviana pero con mucho sabor, esta combinación de cítrico y dulzura se va a convertir en tu receta favorita. Se hace rapidísimo, lleva pocos ingredientes y es perfecta para sacarte las ganas de algo dulce sin culpa.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.