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Cómo hacer cuadraditos keto de limón y chocolate blanco en pocos minutos

Descubrí esta receta exprés, sin gluten ni azúcar, que combina frescura y cremosidad en pocos pasos para acompañar el mate

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Esta receta es ideal para quienes buscan una opción rápida, económica y sin complicaciones (Foto Ilustrativa)
Esta receta es ideal para quienes buscan una opción rápida, económica y sin complicaciones (Foto Ilustrativa)

¿Quién dijo que para comer algo rico a la hora del mate hay que romper la dieta? Si buscás una opción liviana pero con mucho sabor, esta combinación de cítrico y dulzura se va a convertir en tu receta favorita. Se hace rapidísimo, lleva pocos ingredientes y es perfecta para sacarte las ganas de algo dulce sin culpa.

Los cuadraditos de limón, la receta sencilla de replicar con pocos ingredientes y que queda lista en menos de una hora
Los cuadraditos de limón, la receta sencilla de replicar con pocos ingredientes y que queda lista en menos de una hora(Fuente: Pexels)

Los ingredientes que necesitás para hacer los cuadraditos de limón y chocolate blanco

  • Huevos: 2 unidades
  • Harina de almendras: 150 g
  • Chocolate blanco sin azúcar: 80 g (picado)
  • Limón: ralladura de 2 y el jugo de 1
  • Manteca o aceite de coco: 40 g (derretida)
  • Endulzante apto para cocción: 2 cucharadas
  • Polvo para hornear: 1 cucharadita
  • Esencia de vainilla: 1 cucharadita
  • Sal: una pizca

Guía rápida de preparación

  • Dejá el horno precalentándose a 180 °C. Mientras tanto, prepará un molde cuadrado con papel manteca o un chorrito de aceite para que no se pegue nada.
  • En un bol, batí los huevos con el endulzante hasta que queden bien integrados. Sumá la manteca (o aceite de coco), la vainilla, el jugo y la ralladura de limón.
  • Incorporá la harina de almendras, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclá con movimientos suaves hasta lograr una masa homogénea.
  • Agregá los trozos de chocolate blanco y distribuilos bien por toda la preparación.
  • Volcá la mezcla en el molde, emparejá la superficie y horneá entre 20 y 25 minutos. Sabés que está listo cuando, al pinchar el centro, el palillo sale casi limpio.
  • Dejá enfriar muy bien antes de desmoldar y cortar en cuadrados.
Los cuadraditos de limón son una opción saludable y rica para incorporar vitamina C al organismo durante el invierno
Los cuadraditos de limón son una opción saludable y rica para incorporar vitamina C al organismo durante el inviernorudisill - (Fuente: iStock)

Trucos extra:

  • Si sos fan de lo crocante, sumale una cucharada de semillas de amapola a la masa para darle ese toque.
  • Si querés transformarlos en un postre más sofisticado, derretí un extra de chocolate blanco sin azúcar y haceles un zig-zag por encima una vez que estén fríos.
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