Qué son y cómo se hacen los arancini, el clásico italiano que todos aman

La comida italiana es considerada una de las mejores del mundo, a tal punto que la UNESCO la incluyó como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2025. Dentro del amplio abanico de recetas se encuentran los arancini, unas bolas fritas y hechas con ingredientes accesibles que pasaron a identificar al sur de este país europeo. Descubrí cómo hacerlos y ¡manos a la obra!

Los arancini son propios del sur de Italia (Fuente: Pexels)

Cómo hacer los arancini italianos

Ingredientes:

500 g de arroz para risotto (el más económico del mercado)

100 g de queso rallado

200 g harina 00

200 g de pulpa de cerdo picada

80 g de arvejas pisadas

30 g de manteca

3 cucharadas de pulpa de tomate

2 pastillas de azafrán

1 apio

1 zanahoria

1 cebolla

Pan rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Paso a paso:

1 Preparación del risotto

En una olla, volcá el arroz y dorá.

Verté un litro de agua hirviendo y cociná por 15 minutos.

A la mitad de la cocción sumá el azafrán previamente disuelto.

2 Hacé más cremoso el risotto

Añadí la manteca al arroz.

Agregá los 100 g de queso rallado.

Dejá enfriar.

3 Preparación de los vegetales y el ragú

Picá la zanahoria, el apio y la cebolla.

Sofreí en una sartén con un chorrito de aceite de oliva.

Pasados 5 minutos, sofreí la carne allí mismo.

10 minutos después, incorporá la salsa de tomate, la sal y la pimienta y cociná por 15 minutos.

A mitad del tiempo, colocá las arvejas.

Dejá enfriar el ragú.

4 Para empanar

En un bol mezclá la harina con 300 ml de agua y una pizca de sal.

En un plato añadí una generosa cantidad de pan rallado y añadí más queso rallado (a gusto).

5 Para el arancini

Tomá un puñado de arroz con la palma de la mano.

Hacé un hueco en el medio y rellená con ragú.

Dale forma de círculo y bañalo en la mezcla de harina y agua.

Rebozá en el pan rallado.

Repetí el procedimiento hasta acabar con el risotto.

6 Cocción

Calentá en una olla aceite hasta superar los 170 °C.

Freí los arancini de a tres.

Servir.

Receta de los arancini - @gastongbg

Tiempo de cocción: 1 hora

Porciones totales: 8