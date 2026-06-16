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Qué son y cómo se hacen los arancini, el clásico italiano que todos aman

Esta comida es un identificador de la gastronomía mediterránea y está compuesta por ingredientes accesibles, que todos poseen en su casa; aprendé cómo replicarla en simples pasos

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Qué son y cómo cocinar los arancini
Qué son y cómo cocinar los arancini(Fuente: iStock/@Al Gonzalez)

La comida italiana es considerada una de las mejores del mundo, a tal punto que la UNESCO la incluyó como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2025. Dentro del amplio abanico de recetas se encuentran los arancini, unas bolas fritas y hechas con ingredientes accesibles que pasaron a identificar al sur de este país europeo. Descubrí cómo hacerlos y ¡manos a la obra!

Los arancini son propios del sur de Italia
Los arancini son propios del sur de Italia (Fuente: Pexels)

Cómo hacer los arancini italianos

Ingredientes:

  • 500 g de arroz para risotto (el más económico del mercado)
  • 100 g de queso rallado
  • 200 g harina 00
  • 200 g de pulpa de cerdo picada
  • 80 g de arvejas pisadas
  • 30 g de manteca
  • 3 cucharadas de pulpa de tomate
  • 2 pastillas de azafrán
  • 1 apio
  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla
  • Pan rallado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta

Paso a paso:

1

Preparación del risotto

  • En una olla, volcá el arroz y dorá.
  • Verté un litro de agua hirviendo y cociná por 15 minutos.
  • A la mitad de la cocción sumá el azafrán previamente disuelto.
2

Hacé más cremoso el risotto

  • Añadí la manteca al arroz.
  • Agregá los 100 g de queso rallado.
  • Dejá enfriar.
3

Preparación de los vegetales y el ragú

  • Picá la zanahoria, el apio y la cebolla.
  • Sofreí en una sartén con un chorrito de aceite de oliva.
  • Pasados 5 minutos, sofreí la carne allí mismo.
  • 10 minutos después, incorporá la salsa de tomate, la sal y la pimienta y cociná por 15 minutos.
  • A mitad del tiempo, colocá las arvejas.
  • Dejá enfriar el ragú.
4

Para empanar

  • En un bol mezclá la harina con 300 ml de agua y una pizca de sal.
  • En un plato añadí una generosa cantidad de pan rallado y añadí más queso rallado (a gusto).
5

Para el arancini

  • Tomá un puñado de arroz con la palma de la mano.
  • Hacé un hueco en el medio y rellená con ragú.
  • Dale forma de círculo y bañalo en la mezcla de harina y agua.
  • Rebozá en el pan rallado.
  • Repetí el procedimiento hasta acabar con el risotto.
6

Cocción

  • Calentá en una olla aceite hasta superar los 170 °C.
  • Freí los arancini de a tres.
  • Servir.
Receta de los arancini - @gastongbg
Receta de los arancini - @gastongbg

Tiempo de cocción: 1 hora

Porciones totales: 8

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