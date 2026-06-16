Qué son y cómo se hacen los arancini, el clásico italiano que todos aman
Esta comida es un identificador de la gastronomía mediterránea y está compuesta por ingredientes accesibles, que todos poseen en su casa; aprendé cómo replicarla en simples pasos
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LA NACION
La comida italiana es considerada una de las mejores del mundo, a tal punto que la UNESCO la incluyó como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2025. Dentro del amplio abanico de recetas se encuentran los arancini, unas bolas fritas y hechas con ingredientes accesibles que pasaron a identificar al sur de este país europeo. Descubrí cómo hacerlos y ¡manos a la obra!
Cómo hacer los arancini italianos
Ingredientes:
- 500 g de arroz para risotto (el más económico del mercado)
- 100 g de queso rallado
- 200 g harina 00
- 200 g de pulpa de cerdo picada
- 80 g de arvejas pisadas
- 30 g de manteca
- 3 cucharadas de pulpa de tomate
- 2 pastillas de azafrán
- 1 apio
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- Pan rallado
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
Paso a paso:
1
Preparación del risotto
- En una olla, volcá el arroz y dorá.
- Verté un litro de agua hirviendo y cociná por 15 minutos.
- A la mitad de la cocción sumá el azafrán previamente disuelto.
2
Hacé más cremoso el risotto
- Añadí la manteca al arroz.
- Agregá los 100 g de queso rallado.
- Dejá enfriar.
3
Preparación de los vegetales y el ragú
- Picá la zanahoria, el apio y la cebolla.
- Sofreí en una sartén con un chorrito de aceite de oliva.
- Pasados 5 minutos, sofreí la carne allí mismo.
- 10 minutos después, incorporá la salsa de tomate, la sal y la pimienta y cociná por 15 minutos.
- A mitad del tiempo, colocá las arvejas.
- Dejá enfriar el ragú.
4
Para empanar
- En un bol mezclá la harina con 300 ml de agua y una pizca de sal.
- En un plato añadí una generosa cantidad de pan rallado y añadí más queso rallado (a gusto).
5
Para el arancini
- Tomá un puñado de arroz con la palma de la mano.
- Hacé un hueco en el medio y rellená con ragú.
- Dale forma de círculo y bañalo en la mezcla de harina y agua.
- Rebozá en el pan rallado.
- Repetí el procedimiento hasta acabar con el risotto.
6
Cocción
- Calentá en una olla aceite hasta superar los 170 °C.
- Freí los arancini de a tres.
- Servir.
Tiempo de cocción: 1 hora
Porciones totales: 8
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